Электронные справки казахстанцев теперь могут получать третьи лица

В Казахстане с начала 2018 года третьи лица смогут получать электронные справки за граждан страны на портале электронного правительства eGov.kz.

Данная услуга предоставляется бесплатно. Граждане будут давать разрешение на каждое получение справки третьим лицом посредством SMS-сообщения.

Если пользователь зарегистрирован на портале и в базе мобильных граждан, то ему отправят сообщение в личный кабинет для согласования или отказа запроса, а также два SMS-сообщения на казахском и русском языках. В сообщениях будет запрос на подтверждение или отказ в получении электронной справки на него третьим лицом.

«Только в случае подтверждения запроса (согласия) путем ответа на сообщение третьему лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет», - заверили на портале.

В роли третьего лица может выступить как физическое, так и юридическое лицо, а в роли пользователя может выступить только физическое лицо.

Данный сервис запущен в пилотном режиме в рамках реализации проекта «Услуги без справок».

Благодаря сервису третьи лица могут получить такие электронные справки как: адресная справка с места жительства, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Как сообщается, в феврале список сервиса пополнит справка о наличии либо отсутствии судимости.

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Отметим, для регистрации в базе мобильных граждан пользователю необходимо в «личном кабинете» на портале электронного правительства в графе «телефон» указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан на портале или привязать номер телефона к ИИН, обратившись в центр обслуживания населения.