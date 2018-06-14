Задержанный в России по запросу Казахстана бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства и попросил статус беженца в России, заявил он в Мосгорсуде, который рассматривает просьбу прокуратуры о его заключении под стражу.

«Я направил обращение об отказе от казахстанского гражданства в дипломатические органы», - заявил подозреваемый.

Ранее Ертаев сообщил, что попросил в России статус беженца. «Ему выдано свидетельство о рассмотрении указанного ходатайства. Сотрудники МВД его опросили», — пояснил адвокат.

Он добавил, что супруга Ертаева была вынуждена покинуть Россию из-за поступавших ей угроз. Теперь она находится в третьей стране, ее адрес не разглашается.

«Я не доверяю казахстанскому правосудию, казахстанским правоохранительным органам, поэтому три года назад я переехал в Россию. Я начал процедуру оформления паспорта, но она длительная, поэтому теперь я обратился за статусом беженца», - заявил Ертаев.

Все уголовное преследование сторона Ертаева считает политическим и связанным с бизнес-интересами конкурентов в республике.

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Напомним, казахстанский бизнесмен был задержан 8 мая недалеко от «Москва-Сити». 11 мая пресненский суд столицы отказался заключать его в СИЗО и отправил под домашний арест в московской квартире бизнесмена сроком на 40 дней. Дело в отношении казахстанского бизнесмена было возбуждено в марте 2018 года по части 4 статьи 177 УК РК (мошенничество). Жомарт Ертаев был объявлен в международный розыск. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ФОТО: VOXPOPULI.KZ