Ежегодное финансирование строительства арендного жилья предложили увеличить на 10 млрд тенге

Ежегодное финансирование строительства арендного жилья предлагается увеличить с 2019 года на 10 млрд тенге, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

«Начиная с 2019 года, предлагается увеличить на 10 млрд тенге ежегодное финансирование строительства арендного жилья без выкупа. Это позволит обеспечить социальным жильем ежегодно еще порядка одной тысячи граждан. Дополнительно для обеспечения растущих объемов строительства, предусматривается увеличить финансирование обустройства стройплощадок инженерными сетями на 20 млрд тенге», - сказал Роман Скляр на заседании правительства 19 июня.

По его словам, согласно системе государственного планирования программа «Нұрлы жер» переутверждается в статус государственной. Проект госпрограммы внесен в правительство. В проекте предусмотрены нормы для государственных и негосударственных предприятий по поддержке своих работников. Такие организации смогут выдавать работникам жилищные ссуды, в том числе в качестве первоначального взноса.

«В рамках вносимых изменений акиматам предоставляется право приобретения построенных объектов для активного участия частных застройщиков в программе. Предусматривается реализация кредитного жилья не только вкладчикам Жилстройсбербанка, но и вкладчикам банков второго уровня. Эти условия дадут больший импульс развитию ипотечной программы «7-20-25» из-за доступных ценовых параметров, по которым строят акиматы», - сказал Роман Скляр.

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В целом, принятые нормы позволят обеспечить ежегодный прирост объемов ввода жилья на 8% или более 8 тыс. жилищ в год и довести показатель обеспеченности жилья к 2030 году до 30 квадратных метров на человека.

По итогам января-мая по республике, по всем источникам финансирования, введено в эксплуатацию 4,6 млн квадратных метров жилья, что на 2,7% больше аналогичного уровня 2017 года. Более 40,3 тыс. семей улучшили свои жилищные условия, из них около 2 тыс. семей за счет государственных средств.

Инвестиции в данную отрасль увеличились на 29,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года (285,8 млрд тенге) и составили 391 млрд тенге.