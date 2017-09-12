Фермеры из ВКО привезут почти 350 тонн сельскохозпродукции на ярмарку в Астане

16-17 сентября 2017 года в рамках межрегионального сотрудничества в Астане пройдет ярмарка по реализации сельскохозпродукции ВКО.

Как сообщается, на площадке спорткомплекса «Казахстан» по ул. К. Мунайтпасова будет установлено 58 палаток и организовано более 100 торговых мест.

В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители городов Семей, Усть-Каменогорск, Абайского, Аягозского, Зыряновского, Глубоковского, Катон-Карагайского, Уланского, Урджарского, Шемонаихинского, Бескарагайского, Бородулихинского, Зайсанского, Курчумского, Кокпектинского, Тарбагатайского и Жарминского районов Восточно-Казахстанской области.

Фермеры из Восточного Казахстана привезут в Астану: мед и продукцию пчеловодства, растительное масло фасованное, гречневую крупу, горох, конину, молочную продукцию в ассортименте (молоко, сыры, творог, сметану, кисломолочные продукты), копченые и вареные колбасные изделия в широком ассортименте, рыбу и рыбные изделия, пантовую продукция, а также национальные продукты (кумыс, тары, курт и прочее).

По словам организаторов мероприятия, реализация товара будет производиться по ценам ниже рыночных на 20-30 %.

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Как отмечается, всего будет реализовано сельхозпродукции в объеме 349 тонн, на сумму 200 млн. тенге.

Кроме того, в рамках мероприятия гостям и жителям города будет предложена концертная программа с участием творческих коллективов региона.