Фермеры получили около 9 млрд тенге субсидий через электронную систему qoldau.kz

Казахстанские фермеры получили около 9 млрд тенге на субсидирование удобрений через электронную систему qoldau.kz, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как отмечается в сообщении пресс-службы АО «Информационно-учетный центр», к настоящему моменту времени субсидии выплачены по 7,5 тыс. заявок фермеров на сумму 8,8 млрд тенге.

«Это - больше половины от запланированных выплат. Лидерами по освоению средств являются Атырауская, Акмолинская и Алматинская области. Здесь выплачены уже 97%, 89% и 72%, соответственно. Хотя объективности ради стоит признать, что и объемы субсидирования здесь значительно ниже, чем, к примеру, в Северо-Казахстанской области, где под субсидирование удобрений заложен бюджет в 4,3 млрд тенге», - говорится в информации.

Стоит отметить, всего в республике на субсидирование удобрений заложено около 17 млрд тенге. Агроформировани подали более 15 тыс. заявок, более половины из которых оплачены.

Справка:

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