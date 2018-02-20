Финансирование науки в Казахстане к 2025 году будет доведено до 1% ВВП

Финансирование науки в Казахстане к 2025 году планируется довести до 1% ВВП.

"Будет активизирован план поэтапного увеличения финансирования науки, утвержденный Высшей научно-технической комиссией, до 1% к 2025 году", - говорится в стратегическом плане развития Казахстана.

"При этом вводится обязательное требование о не менее чем 50%-ном софинансировании поддерживаемых из бюджета научно-инновационных проектов из внебюджетных источников (частный сектор). В результате планируется увеличить долю частного финансирования с 7% до 50% от общего объема финансирования исследований прикладного характера", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что в целях стимулирования вывода научных разработок на рынок и участие бизнеса в науке будут предусмотрены налоговые преференции и льготы для предпринимателей, осуществляющих коммерциализацию казахстанских разработок.

Наряду с этим будут решены системные вопросы по совершенствованию действующих механизмов и процессов, влияющих на качество и конкурентоспособность результатов научных разработок, в том числе по переходу на трехлетнее бюджетирование науки (заключение трехлетних договоров).

Казахстанское ТОО подозревают в хищении у граждан Китая 1 млрд тенге

Наряду с базовым финансированием инфраструктурное развитие научной организации будет поддерживаться за счет средств от привлечения грантов.