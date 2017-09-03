Фонд Асель Тасмагамбетовой и Кенеса Ракишева построил школу в Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек открыл новую казахскую школу-гимназию №174, которая впервые распахнула свои двери для школьников микрорайона «Шұғыла» Наурызбайского района. Школа была построена в рамках программы «Туған жер» благотворительным фондом «Сәби», руководителями которого являются Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев.

В учебном заведении, будут обучаться 1314 учеников, а в первый класс пойдут 245 детей. В целом, сегодня в Алматы за школьные парты сели свыше 230 тысяч детей, из них 26 тысяч являются первоклассниками, сообщила пресс-служба акима города Алматы.

В своем приветственном слове аким Алматы отметил, что за три года с момента образования нового Наурызбайского района количество учащихся в средних школах увечилось почти в два раза, достигнув 12 тысяч школьников. В этой связи в 2016 году по программе «Нұрлы жол» в микрорайоне «Қалқаман» построена новая школа №157 на 900 мест. Ведется строительство еще одной школы в микрорайоне «Ақжар» на 1200 мест. В двух школах Наурызбайского района ведутся работы по сейсмоусилению и ремонту зданий.

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"Сегодня Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев подарили городу новую школу на 1200 учеников в посёлке Акжар Наурызбайского района. В церемонии принял участие аким Алматы Бауржан Байбек", - отрегаровал на новость на своей странице в Facebook блогер Алишер Еликбаев.

«Девушку на фото зовут Асель Тасмагамбетова. Она не самый публичный человек и скорей всего будет даже против размещения этой фотографии. Наверняка вы знаете её как дочь Имангали Нургалиевича и жену Кенеса Ракишева. Для меня же она, олицетворение женской мудрости и красоты», – написал блогер, отмечая работу фонда «Сәби», которым много лет руководит Асель Тасмагамбетова.