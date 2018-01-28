Генпрокуратура отметила отсутствие субсидий убытков автопарков в Казахстане

Генпрокуратурой по результатам анализа состояния законности при организации внутригородских пассажирских автобусных перевозок внесено представление в адрес Премьер-Министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

«Установлено, что в автотранспортной отрасли страны имеется ряд проблемных вопросов, в числе которых недостаточное правовое регулирование, отсутствие программного документа и единой практики применения налогового администрирования. Последствия указанных пробелов уже сказываются на субъектах предпринимательства, занятых в сфере автоперевозок по всей республике», - говорится в сообщении.

К примеру, в городе Усть-Каменогорске фискальный орган усмотрел неверное применение налогового режима автопредприятиями при осуществлении совместной деятельности. В целях защиты общественных интересов 18 января прокурор Усть-Каменогорска обратился в суд с заявлением об отмене налоговых уведомлений в адрес автоперевозчиков.

Другой не менее важной причиной складывающейся ситуации стало отсутствие субсидий убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов ввиду недостаточного финансирования. В акте реагирования генпрокуратурой предложено принять комплексные меры по улучшению качества и доступности пассажирских автоперевозок, обеспечению прозрачности формирования тарифов, развитию транспортных услуг в условиях добросовестной конкуренции и социальной ответственности.

В МОН РК рассказали, как распределяются научные гранты в Казахстане