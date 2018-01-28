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Генпрокуратура отметила отсутствие субсидий убытков автопарков в Казахстане

28.01.2018 09:02   895   0

Генпрокуратурой по результатам анализа состояния законности при организации внутригородских пассажирских автобусных перевозок внесено представление в адрес Премьер-Министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

«Установлено, что в автотранспортной отрасли страны имеется ряд проблемных вопросов, в числе которых недостаточное правовое регулирование, отсутствие программного документа и единой практики применения налогового администрирования.  Последствия указанных пробелов уже сказываются на субъектах предпринимательства, занятых в сфере автоперевозок по всей республике», - говорится в сообщении.

К примеру, в городе Усть-Каменогорске фискальный орган усмотрел неверное применение налогового режима автопредприятиями при осуществлении совместной деятельности. В целях защиты общественных интересов 18 января прокурор Усть-Каменогорска обратился в суд  с заявлением об отмене налоговых уведомлений в адрес автоперевозчиков. 

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Другой не менее важной причиной складывающейся ситуации стало отсутствие субсидий убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов ввиду недостаточного финансирования.  В акте реагирования генпрокуратурой предложено принять комплексные меры по улучшению качества и доступности пассажирских автоперевозок, обеспечению прозрачности формирования тарифов, развитию транспортных услуг в условиях добросовестной конкуренции и социальной ответственности.

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Данияр Акишев
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