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Генпрокуратура предлагает отказаться от арестов по экономическим преступлениям

16.10.2017 11:46   620   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Генеральная прокуратура предлагает отказаться от содержания под стражей фигурантов по экономическим преступлениям. Об этом сообщил в ходе презентации в мажилисе поправок в законодательство по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

"Чтобы снизить давление на бизнес, по экономическим преступлениям не будем брать под стражу. Они не опасны для жизни людей", - заявил Ахметжанов.

При этом он подчеркнул, что это предложение не распространяется на рейдерство, подделку денег, контрабанду, финансовые пирамиды и ОПГ.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить норму, запрещающую "начинать расследование, если нет акта налоговой проверки или ревизии, либо нет судебного решения о мнимости или притворности сделки". 

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"Также здесь мы предусматриваем все нюансы, чтобы обязательно было судебное решение", - уточнил Ахметжанов.

"Еще один вопрос – это усиление состязательности. Мы расширяем полномочия адвокатов, они смогут через судью заставлять следователей проводить нужные им осмотры, обыски, эксгумации и другие следственные действия. Сейчас они могут только экспертизу и выемку, и ждут пока следователь даст им отказ. Обмен сторон доказательствами нужен, чтобы не дожидаясь суда, восстановить права человека. У адвокатов также будет право не раскрывать доказательства, которые имеют особое значение для защиты и они хотят показать его только суду", - отметил зам генпрокурора. 

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