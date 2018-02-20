Казахстанское ТОО подозревают в хищении у граждан Китая 1 млрд тенге

Генеральной прокуратурой РК проводится досудебное расследование в отношении руководителей ТОО «Базис Алатау» по факту мошенничества в отношении трех граждан КНР, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования Баймуханова Б. и Набиева Г. подозревают в мошенничестве в отношении трех граждан КНР Хэ Хан Вей, Линь Нуцзы и Ван Джунь.

Сообщается, что подозреваемые под предлогом оказания содействия в заключении договоров на строительство инвестиционных объектов и аренду земельных участков на территории МЦПС "Хоргос", а также в выдаче разрешения на ведение игорного бизнеса, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства названных граждан КНР в сумме 1 млрд тенге.

Подозреваемые задержаны 20 февраля 2018 года. Обоим предъявлено подозрение в мошенничестве и организации незаконного игорного бизнеса, совершенных в особо крупном размере и группой лиц.

На данный момент досудебное расследование продолжается.