Более 2600 исковых заявлений подало ГКП «Костанай-Су» на должников

Более 2600 исковых заявлений против неплательщиков подало в суд ГКП "Костанай-Су" с начала года. Еще 25-ти абонентам предприятие и вовсе перестало оказывать услуги, сообщается на сайте "Костанай-Су".

"ГКП "Костанай-Су" продолжает работу в отношении неплательщиков за услуги водоснабжения и водоотведения. В начале мая специалистами предприятия было отключено пять частных домов и 20 жилых квартир", – сообщили в пресс-службе "Костанай-Су".

Параллельно с отключением от благ цивилизации предприятие ведет и претензионно-исковую работу.

"С января текущего года абонентская служба предприятия подала более 2638 исковых заявлений на общую сумму 18 725 508 тенге. При этом ГКП "Костанай-Су" взаимодействует со службой частных судебных исполнителей. Она работает своими методами, включающими арест имущества неплательщиков (в том числе денежных средств, находящихся на расчётных счетах в банках), ограничение выезда за пределы страны", – рассказали представители предприятия.

В пресс-службе отметили, что помимо основного долга неплательщиков обязывают оплатить процедуры отключения-подключения подачи воды, государственную пошлину в размере 1,5% от суммы долга, издержки предприятия. Кроме того, он должен будет выплатить ещё 25% от общей суммы судоисполнителю.

Задолженность «Астана-Теплотранзит» составляет 45 млрд тенге

В то же время в "Костанай-Су" готовы предоставить рассрочку тем абонентам, которые не могут единовременно погасить образовавшуюся задолженность. С условием, что они сразу уплатят треть суммы.