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Глава ФНБ «Самрук-Казына» обещает увеличить конкуренцию в закупках

18.06.2018 16:02   1229   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов 18 июня на форуме «Конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей» пообещал увеличить конкуренцию в закупках фонда, несмотря на сопротивление дочерних компаний.

«Я считаю, что вы все знаете (о процедурах закупок в компаниях фонда – Къ), потому что от бизнеса ничего не скроешь. Пойдешь в алматинский ресторан - и там все тебе расскажут. Здесь наши представители компаний сидят, им, кстати говоря, очень не нравится то, что я сейчас делаю. Ну что делать, будем делать», - обратился Есимов к участникам форума, рассказывая о изменениях политики закупок в ФНБ.

Он напомнил, что в фонде предпринят ряд шагов, направленных на эффективное управление денежными средствами, в том числе через обеспечение прозрачности процедур закупок и расширение конкурентного поля потенциальных партнеров.

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«Оптимизированы закупки в рамках внутрихолдинговой кооперации, при которых отсутствовала конкурентная среда и сужалась возможность участия предпринимателей. Если раньше этот перечень внутрихолдинговых закупок состоял из 4,5 тысяч позиций, мы его сократили до 424, то есть в десять раз. Данные меры, безусловно, будут способствовать развитию конкуренции между поставщиками, способствовать более эффективному и прозрачному проведению закупок», - привел глава правления пример новшеств в фонде.

«Самрук-Казына» в течение 2 лет передаст в конкурентную среду закупки на 700 млрд тенге ежегодно

По его уточнению, те закупки, которые остались в перечне, буду контролироваться на предмет исключения закупа по завышенным ценам.

«Фонд предусмотрел механизм обязательного определения среднерыночных маркетинговых цен по закупкам товаров на сумму свыше 50 тысяч месячных расчетных показателей», - добавил Есимов.

По его словам, много вопросов и нареканий со стороны бизнеса поступает относительно процедуры предварительного квалификационного отбора поставщиков, однако ее глава ФНБ считает оправданной.

«Это распространенная международная практика, которая направлена на повышение качества приобретаемого товара, а также минимизацию участия в закупках фирм однодневок. Это вы хорошо знаете», - заключил Есимов.

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