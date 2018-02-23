Глава Минэнерго заверяет в стабилизации рынка угля в Казахстане

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев 23 февраля заявил о возвращении добычи угля в республике к прежним объемам.

В январе текущего года в ряде регионов Казахстана наблюдался ажиотажный спрос на уголь и отсутствие его на рынке продаж для частного жилого сектора, что, по словам министра, было связано с перебоями в работе малых и средних угольных разрезов.

«В январе текущего года в месторождениях ощущалась низкая температура, сами знаете в пределах минус 40 градусов, - напомнил Бозумбаев журналистам. - Гидравлическое оборудование не «вытерпело» мороз, поэтому средние и маленькие разрезы не работали, но системообразующие месторождения - «Восточный», «Богатырь», к примеру, продолжали работать», - подчеркнул он.

По сведениям министра, в результате производство угля в январе составило 86% от прошлогоднего показателя.

«Но сегодня мы вышли на прошлогодний уровень, что обеспеченность составляет стопроцентно. Ситуация стабилизировалась. Если в регионе ощущается какой-либо дефицит угля, то народ должен обращаться к местным акиматам. Угля в Казахстане достаточно», - подчеркнул глава министерства.

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При этом, по его сведениям, по итогам прошлого года объем добычи угля в стране вырос на 8,6%, объем поставок на рынок угля, предназначенного для коммунального сектора, увеличился на 18 %. В абсолютных цифрах компаниями-производителями угля было произведено 106,7 млн тонн, на электростанции Казахстана было доставлено 56,3 млрд тонн или на 14,4% больше по сравнению с прошлым годом, населению в прошлом году было поставлено 12,5 млн тонн угля, 29,3 млн тонн пошли на экспорт.