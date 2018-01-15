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Глава Минюста о деле Стати: Рисков для Казахстана по доле в Кашагане сейчас нет

15.01.2018 16:30   1612   0

Для Казахстана пока нет никаких рисков относительно доли в нефтегазовом месторождении Кашаган в рамках судебных разбирательств с молдавским бизнесменом Анатолием Стати, сообщил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

"Действительно, любые дивиденды, начисляемые на эти акции, не должны поступать в республику, и они должны отчисляться на специальный исковый счет. Но, правда в том, что дивидендов в ближайшее время начисляться и не предполагалось. Предполагалось, что стороны – Казахстан и другие инвесторы - будут получать прибыль. Казахстан – в виде профит-ойла, а те компании, которые вложились в этот проект – в виде кост-ойла. Соответственно, сейчас каких-либо рисков для Казахстана именно по доле в Кашагане нет", - сказал М.Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента в понедельник в Астане.

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Он напомнил, что по модели, применяемой в Кашаганском проекте, "Казахстан получает выгоду от этого проекта не в виде дивидендов, а в виде налогов и в виде профит-ойл".

"Соответственно, сейчас речь идет только о заморозке акций. Но это не означает, что Казахстан не может принимать решения, как акционер. Он не может продать эти акции, но, насколько я знаю, Казахстан и не планирует продавать акции в Кашагане. Казахстан планирует держать их и получать профит-ойл и быть одним из инвесторов этого проекта", - отметил министр.

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Как сообщалось, 14 сентября 2017 года на основании решения суда Амстердама на право "Самрук-Казыны" распоряжаться 50% акций KMG Kashagan B.V. наложено ограничение. Ограничение наложено в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах судебного решения по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати, его сына Габриэля Стати, а также компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Казахстана, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма.

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Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заверяет, что ведомство прилагает все усилия для разрешения спора вокруг иска молдавского бизнесмена Анатола Стати к Казахстану.

"Поверьте, что мы прилагаем все усилия и работаем во всех юрисдикциях. Я могу сказать, что в отдельные дни я от 20 до 40% своего времени трачу именно на этот процесс", - сказал М.Бекетаев журналистам в понедельник, комментируя дело А.Стати.

Он также в очередной раз объяснил, что решение Стокгольмского суда о заморозке средства Нацфонда Казахстана не означает, что "эти деньги перейдут к Стати".

"Наши риски ограничены суммой арбитража. То есть, около $500 млн. То есть, весь ажиотаж, который пытаются Стати создать вокруг больших сумм – это временная конструкция. Но даже в Казахстане, представьте, если есть судебное решение на один миллион тенге, и замораживаются 100 млн тенге, любой здравомыслящий человек понимает, что в ближайшей перспективе эта сумма заморозки будет уменьшена. И любой здравомыслящий человек понимает, что тот, кто наложил арест на эту излишнюю сумму, будет нести ответственность, в том числе, материальную", - пояснил он.

Судьба замороженных активов Нацфонда по делу Стати будет решаться достаточно долго – Минюст

Министр также добавил, что на замороженные активы Нацфонда дивиденды начисляются и поступают на специальный исковой счет.

"Казахстан не использует Нацфонд в текущей деятельности. Более того, депутаты неоднократно поднимали вопрос, глава государства дал поручение о том, что нужно обеспечить большую стабильность Нацфонда и формировать ненефтяную часть бюджета. То есть, в ближайшее время целевые трансферты, гарантированные из Нацфонда в бюджет республики, они остаются стабильные, и даже предполагается их уменьшение. Это, в концепции развития управлением Нацфондом прописано. То есть, в ближайшее время острой необходимости воспользоваться этой частью Нацфонда нет. Она стабильно приносит нам доходы", - рассказал он.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление А.Стати и его партнеров, суд Амстердама оставил в силе решение о "замораживании" доли "Самрук-Казыны" в компании KMG Kashagan B.V., номинальная стоимость которой оценивается в $5,2 млрд.

В результате решения суда Амстердама общий объем "замороженных" активов Казахстана превысил $28 млрд.

  • Источник:
  • Интерфакс Казахстан
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