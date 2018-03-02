Тимур Сулейменов рассказал о подготовке к приватизации гособъектов

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов на саммите топ-менеджеров финансового блока CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING EVENT 2018 рассказал о новой модели экономического развития РК.

По его словам, усилия государственных органов будут направлены на поддержание устойчивости государственного финансирования.

«В целях совершенствования бюджетного процесса будут детально обсуждены вопросы по реформированию его этапов, включая усиление роли стратегических планов, связанных с бюджетными программами.

«Для эффективного управления государственным и квазигосдолгом будут: создана межведомственная комиссия, утверждены правила и определены предельные объемы внешнего долга квазигосударственного сектора на 2018 и 2019 годы и лимиты долга МИО на 2019 год», - сообщил Тимур Сулейменов.

В 2018 году планируется ввести порядка 150 проектов Карты индустриализации на сумму 1 трлн тенге и создать 15 тыс. постоянных рабочих мест. Отдельное внимание уделено сектору АПК.

«Будут приняты меры по совершенствованию действующих и внедрению новых финансовых инструментов для увеличения объемов финансирования сельского хозяйства на рыночных условиях. Для технического перевооружения отрасли будет принят ряд мер, включая совершенствование субсидирования, цифровизацию господдержки, внедрение стимулов и развитие сельхозкооперации», - подчеркнул министр национальной экономики.

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Другим важным направлением станет укрепление экономического потенциала регионов.

«Для повышения конкурентоспособности регионов, формирования и развития центров экономического роста будут внесены изменения в Программу развития регионов до 2020 года, в том числе в части развития приграничных территорий и выделения не менее 100 млрд тенге из всех источников на сельское водоснабжение», - отметил Тимур Сулейменов.

В целях снижения доли государственного участия в национальной экономике будет реализовано 264 объекта Комплексного плана приватизации.

«Проведена актуализация перечня видов деятельности субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с принципами «YellowPages». Кроме того, будет проведена инвентаризация подведомственных организаций на предмет их сокращения или возможной консолидации для снижения административных расходов и расширения перечня объектов приватизации», - заключил министр.

В целях повышения эффективности деятельности субъектов естественной монополии в ближайшее время в стране примут Закон РК «О естественных монополиях» и соответствующие подзаконные акты в его реализацию.

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