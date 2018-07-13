Глава ВС грозит презумпцией виновности для госорганов при спорах с населением и бизнесом

В Казахстане после внесения изменений в гражданско-процессуальное законодательство государственные органы вынуждены будут доказывать свою правоту при жалобе на них со стороны населения или хозяйствующих субъектов, сообщил 13 июля председатель Верховного суда Жакип Асанов.

«Новый (гражданско-процессуальный - Къ) кодекс в корне изменит ситуацию в судах: теперь будет презумпция виновности госоргана», - сказал Асанов на расширенном заседании судейского корпуса по итогам полугодия.

Ранее на заседании председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Казахстана Ирак Елекеев возмутился тем, что судебные решения при спорах между госорганами и населением, а также между государством и бизнесом в подавляющем большинстве принимаются в пользу госорганов.

«Где защита простых граждан? На поводу идет генпрокуратура, МВД идет на поводу. Это что такое? Когда было слыхано такое?», - сказал Елекеев.

В ответ на этом Асанов заверил его, что после перестройки процессуального законодательства истцу в спорах с государством не придется собирать доказательства своей правоты, а просто достаточно будет написать заявление о нарушении его прав.

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«При этом судья не будет придираться, он правильно свои требования сформулировал или нет: достаточно того, что человек недоволен решением, бездействием или каким-то действием госоргана. Госорган должен обосновать, доказать, что он прав, и судья будет занимать активную позицию и даже, можно сказать, превратиться в представителя такой стороны, как население», - заверил глава ВС.

Он также напомнил, что в настоящее время судьи руководствуются действующим гражданско-процессуальным кодексом, согласно которому служитель Фемиды не может быть активной стороной по рассматриваемому делу.

«Он должен, если проще говоря, молчать и только слушать, и на основе того, что сказали стороны, выносить решения, хотя споры идут с государством», - констатировал Асанов.