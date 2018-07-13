Валюта нал
USD 343.90 344.60
RUB 5.52 5.57
EUR 402.00 402.74
Валюта бирж
USD/KZT
344.37
-0.004%
EUR/KZT
402.02
-0.001%
RUB/KZT
5.55
-0.007%
EUR/USD
402.02
-0.001%
EUR/CHF
402.02
-0.001%
EUR/JPY
402.02
-0.001%
GBP/USD
455.12
-0.001%
USD/CHF
344.37
-0.004%
USD/JPY
344.37
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
344.37 402.02 5.55
-0.004% -0.001% -0.007%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Глава ВС грозит презумпцией виновности для госорганов при спорах с населением и бизнесом

13.07.2018 14:01   618   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

В Казахстане после внесения изменений в гражданско-процессуальное законодательство государственные органы вынуждены будут доказывать свою правоту при жалобе на них со стороны населения или хозяйствующих субъектов, сообщил 13 июля председатель Верховного суда Жакип Асанов.

«Новый (гражданско-процессуальный - Къ) кодекс в корне изменит ситуацию в судах: теперь будет презумпция виновности госоргана», - сказал Асанов на расширенном заседании судейского корпуса по итогам полугодия.

Ранее на заседании председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Казахстана Ирак Елекеев возмутился тем, что судебные решения при спорах между госорганами и населением, а также между государством и бизнесом в подавляющем большинстве принимаются в пользу госорганов.

Жакип Асанов судьям РК: «Вас используют для захвата чужого бизнеса»...
В Казахстане продолжаются попытки использовать суды для захвата чужого бизнеса, признал 13 июля председатель Верховного суда Жакип Асанов. «В...

«Где защита простых граждан? На поводу идет генпрокуратура, МВД идет на поводу. Это что такое? Когда было слыхано такое?», - сказал Елекеев.

В ответ на этом Асанов заверил его, что после перестройки процессуального законодательства истцу в спорах с государством не придется собирать доказательства своей правоты, а просто достаточно будет написать заявление о нарушении его прав.

Жакип Асанов судьям РК: «Вас используют для захвата чужого бизнеса»

«При этом судья не будет придираться, он правильно свои требования сформулировал или нет: достаточно того, что человек недоволен решением, бездействием или каким-то действием госоргана. Госорган должен обосновать, доказать, что он прав, и судья будет занимать активную позицию и даже, можно сказать, превратиться в представителя такой стороны, как население», - заверил глава ВС.

Он также напомнил, что в настоящее время судьи руководствуются действующим гражданско-процессуальным кодексом, согласно которому служитель Фемиды не может быть активной стороной по рассматриваемому делу.

«Он должен, если проще говоря, молчать и только слушать, и на основе того, что сказали стороны, выносить решения, хотя споры идут с государством», - констатировал Асанов.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    42

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    69

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    81

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    114

Цифра дня
247,2
трлн долларов США
составил размер глобального долга в первом квартале 2018 года, согласно обзору Global Debt Monitor
Цитата дня
Россия и Казахстан, являясь стратегическими партнерами, в непростой международной обстановке находят сбалансированные решения с учетом интересов двух стран
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное