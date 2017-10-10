Главу ТОО «СК-Фармация» подозревают в хищении более 1,8 млрд тенге

Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении председателя правления ТОО «СК-Фармация» Максима Касаткина и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных для закупа лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщило ведомство.

Сообщается, что Касаткин, лоббируя интересы ТОО «КазСибФармацея» незаконно отклонил заявки конкурентов этой компании в ходе проведения тендерных процедур.

При этом, закуп лекарственных средств у ТОО «КазСибФармацея» производился с превышением установленной министерством здравоохранения максимально допустимой оптовой наценки в 15%.

Таким способом за 2015-2017 гг. руководством ТОО «СК-Фармация» и ТОО «КазСибФармацея» похищено более 1,8 млрд тенге.

С санкции суда в отношении Касаткина и директора ТОО «КазСибФармацея» Ахметова А.О. избрана мера пресечения «арест».

Ранее сообщалось, что на данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенной в 2015 году.

Досудебное расследование продолжается.

Частные кадровые агентства планируется привлечь к решению вопросов занятости