Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Нацфонда РК

Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22 млрд, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of NewYork Mellon.

Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны, сообщает Минюст РК.

Судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали Анатолу Стати в наложении ареста на эти же активы. Сообщается, что Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд.

Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне.

Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке.

Напомним, что в конце 2017 года Банк Нью-Йорка Mellon (BK.N) заморозил $22 млрд, принадлежащих Национальному Фонду Республики Казахстан по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против правительства Казахстана.

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Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon.

Напомним, что Казахстан на протяжении 4 лет ведет судебные разбирательства в отношении молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати, а также двух их компаний - Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

Стати и его сын обратились с исковым требованием на сумму более $4 млрд США, в арбитражный трибунал г. Стокгольм, Швеция, тогда трибунал присудил в пользу Стати около $500 млн.