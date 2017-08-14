Государство намерено стимулировать геологоразведку и новые добывающие секторы налоговыми льготами

Проект нового налогового кодекса предусматривает льготы по налогу на добычу полезных ископаемых для отдельных добывающих секторов, сообщил в ходе конференции в Астане, вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, специальная льгота предусматривается для производства олова.

"Предлагается снижение ставки НДПИ на олово с 6 до 3 процентов, это делается для поддержания новой отрасли в металлургии. Сегодня такого производства нет", - сказал он.

"Мы считаем что это первый шаг к привлечению инвестиций", - подчеркнул вице-министр.

Кроме того, планируется через налоговые льготы простимулировать инвестиции в геологоразведку.

"Предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли, по сути данный налог платили только угледобывающие компании. Нагрузка по углю переносится на рентный налог на экспорт. Что касается налога на сверхприбыль, то поскольку его уплаты нет, а его наличие в кодексе является сдерживающим фактором для инвесторов, предложено данный налог исключить", - объяснил Даленов.

Также предлагается отменить бонус коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен "более простой альтернативный налог на недропользование". "При введении альтернативного налога на недропользование налогоплательщику предоставляется право оставаться в общеустановленном порядке уплаты специальных налогов недропользования. Данный метод уплаты применяется на весь период действия контракта. Альтернативный налог на недропользование определяется аналогично корпоратвному подоходному налогу как разница между выручкой и вычетами, за исключением расходов по вознаграждению, которые не подлежат вычету. Ставка альтернативного налога на недропользование устанавливается дополнительно к КПН", - объяснил вице-министр.

Специальный НДС-счет хотят ввести в Казахстане

Кроме того, для стимулирования развития переработки сырья предлагается ввести освобождение от КПН дивидендов и прироста простых акций недропользователя. "При условии переработки 35% добытого сырья. С 2019 года предлагается 40%, и далее в прогрессии до 70% переработку довести", - уточнил чиновник.

Наряду с этим, предлагается ввести норму по самостоятельному применению пониженной ставки НДПИ для низкорентабельных месторождений. "Сегодня чтобы получить искомую пониженную ставку требуется расчеты, заявление, рассмотрение на межведомственной комиссии, подтверждение уполномоченного органа и так далее. Все это иногда занимает от полугода до полутора лет. Предлагается данную норму применять автоматически, и в ходе налоговых проверок в последующем будет выявляться насколько правомерно налогоплательщик применил пониженную ставку", - объяснил вице-министр.

Кроме того, предложено предоставить недропользователям возможность "учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юрлица". "Сегодня процент удачной разведки снижается, это нормально. Но расходы, понесенные на геологоразведку, относятся в никуда, поскольку нет выручки. Предлагается, чтобы такие расходы были перенесены в другой добычной контракт, где есть доходы. Таким образом, понесённые расходы налогоплательщмк себе компенсирует", - уточнил вице-министр.

Правительство передумало снижать ставки соцналога