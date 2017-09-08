Государство сокращает инвестподдержку системы здравоохранения РК

За 7 месяцев текущего года в основной капитал учреждений здравоохранения было инвестировано всего 17,5 миллиарда тенге бюджетных средств, что на 16% меньше суммы инвестиций за аналогичный период прошлого года и самый низкий объем бюджетных вливаний в отрасль за последние 5 лет.

Для сравнения - в январе-июле 2014 года в здравоохранение государство инвестировало в 2,5 раза больше. Однако объемы бюджетных инвестиций сократились выборочно - в целом в этом году сумма выросла на 23,4%.

Чтобы компенсировать нехватку бюджетных ресурсов, организациям здравоохранения пришлось увеличить инвестирование в свое развитие собственных средств. Всего за январь-июль текущего года в отрасль было вложено 32,7 миллиарда тенге инвестиций, из которых 13,8 миллиарда тенге (или 42,3%) были собственными.

Судя по динамике сокращения бюджетного инвестирования, предприятиям здравоохранения придется и дальше наращивать свой вклад в модернизацию фондов - годом ранее доля собственных средств в инвестициях составляла 31,1%, в 2015 году 24,9%.

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Правительство активно продвигает проекты, направленные на снижение финансовой нагрузки на бюджет в части обеспечения населению качественного медицинского обслуживания. В частности, началась подготовка к запуску с 2018 года системы обязательного социального медицинского страхования, через которую казахстанцы будут получать медпомощь и осуществлять выбор организации здравоохранения. При этом сбор взносов и отчислений для отдельных категорий плательщиков в Фонд социального медицинского страхования начался уже с июля 2017 года.

Напомним, 4 сентября 2017 года на первом после каникул совместном заседании палат Парламента глава государства призвал не спешить с внедрением обязательного медстрахования. Министр здравоохранения Елжан Биртанов пояснил, что сроки внедрения ОСМС могут быть сдвинуты на год или два. Однако сбор взносов с работодателей будет продолжен.

За два месяца в Фонд уже отчислено более 6,5 млрд тенге, все собранные средства министерство предлагает хранить в Нацбанке.

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