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Государство закупит у фермеров зерно с помощью "бездушной системы"

03.01.2018 13:00   813   0

Закупку зерна государством планируют провести полностью в электронном формате, на площадке портала minagro.kz.

Сообщается, что данный механизм на 100% исключает прямой контакт сотрудника Продкорпорации и фермера.

"Самое главное, бездушная система будет проверять справедливость выделения квоты, анализируя площадь земель агрария и фактическую площадь посевов. И то, и другое система будет видеть через мультиспектральные спутниковые снимки. Кроме этого, снимки будут сопоставляться с данными земельного кадастра, данными базы юридических и физических лиц, что сделает процесс прозрачным и объективным", говорится в сообщении  АО «Информационно-учетный центр».

"Самый сложный вопрос, который вызывает споры – это квоты. Чтобы было понятно приведу пример. Допустим, фермер владеет 500 га. Из них 70 га пастбищ. То есть площадь пашни 430 га. Из пашни засеяно, к примеру, только 380 га. Это система видит через спутниковый мониторинг. Объем поставки с одного гектара определяется Продкорпорацией и зависит от общей квоты на регион и средней урожайности. В нашем случае это 0,173 тонны с гектара. Умножаем площадь засеянной пашни на 0,173 тонны, получается 65,74 тонны для фермера. Ничего сложного нет, если вникнуть", - рассказывает главный специалист АО «ИУЦ» Кайрат Султанбеков.

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Таким образом, считают специалисты «ИУЦ», процесс государственной закупки зерна будет максимально прозрачным и доступным для всех фермеров. Самое главное, механизм электронного закупа не позволит нечистым на руку фермерам реализовать в закрома государству приобретенное у третьих лиц зерно. Такие опасения уже высказывались на разных уровнях.

 

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