Гражданин Турции подозревается в неуплате 1 млрд тенге налогов в Казахстане

Комитетом госдоходов Министерства финансов Казахстана возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Турции, который путем незаконной выписки счетов-фактур уклонился от уплаты налогов на сумму 1 млрд тенге, сообщил 14 июня исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления профилактической работы и контроля КГД Ерден Жума.

«В настоящее время в суде рассматривается одно уголовное дело в отношении гражданина Турции, который уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд тенге», - сказал Жума на брифинге в четверг.

По его словам, подозреваемый являлся руководителем ТОО, осуществлявшего деятельность на территории республики, и путем незаконного оказания услуг по выписке счетов-фактур уклонился от уплаты налогов на озвученную сумму.

«Пока данное уголовное дело находится на рассмотрение суда, пока подробности раскрыть не можем, потому что приговор еще не состоялся, но … если он (гражданин Турции – Къ) добровольно не возместил ущерб в ходе досудебного расследования, если у него, например, нет возможности возместить, или он не желает, то в судебном порядке после оглашения приговора суда с него может быть взыскана эта сумма», - заметил спикер.

Президент АКИБ: e-commerce нужно выходить на рынок Центральной Азии

Он отметил, что в нынешнем году в Казахстане повышена эффективность работы по выявлению фактов выписки фиктивных счетов-фактур: количество выявленных преступлений данной категории увеличилось в четыре раза по сравнению с январем-маем 2017 года (с 40 фактов до 154).

«Аналогичная ситуация по фактам уклонения от налогов, где количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений указанной категории выросло в 2 раза – с 55 до 110 фактов», - отметил представитель КГД.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН