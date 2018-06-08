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Инвесторы в Казахстане закладывают до 30% от стоимости проектов на коррупционные издержки

08.06.2018 16:25   408   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Если стоимость инвестпроекта составляет по проектной стоимости 1 млн тенге, то, как правило, инвесторы при работе в Казахстане закладывают до 30% на коррупционные издержки. Об этом рассказал и.о. директора Департамента антикоррупционной политики Агентства Данияр Сабырбаев.

По его словам, Агентством усматривается основных 7 причин, когда взятки инициируются предпринимателями (в их числе, с целью получения более качественной работы со стороны должностных лиц, получения дополнительной информации  - «Къ»).

При этом у инвесторов есть три сценария в рамках реализации своего проекта. Первое - инвестор находит так называемого «покровителя-партнёра», которому ежемесячно выплачивается фиксированная сумма вознаграждения. Второе - на поставное лицо переписывается от 30 до 50% доли от компании либо начисляется процент от стоимости инвестиционного проекта (варьируется от 15 до 30%). Третий вариант - давать взятки на каждом этапе реализации инвестпроекта. По данным Агентства, например, если стоимость инвестпроекта составляет по проектной стоимости 1 млн тенге, то, как правило, инвесторы при работе в Казахстане закладывают до 30% на так называемые коррупционные издержки.

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В стране все еще имеют место факты незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность. Только за последние три года Агентством выявлено 976 таких фактов, осуждено 389 должностных лиц.

«Любой инвестор, желающий вкладывать средства в экономику Казахстана, при условии полного отказа от коррупционной составляющей при введении своего бизнеса, может присоединиться к нашему проекту (Protecting Business and Investments) и получить полную антикоррупционную защиту по линии Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции и его территориальных подразделений, включая Национальное бюро», - сказал сегодня в ходе открытия проектного офиса Олжас Бектенов.

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Говоря о необходимости данного Офиса он сообщил, что в стране все еще имеют место факты незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность. Только за последние три года Агентством выявлено 976 таких фактов, осуждено 389 должностных лиц.

«Именно поэтому мы сегодня запускаем данный проект. Агентство намерено оперативно и жестко реагировать на каждый факт воспрепятствования деятельности инвесторов», - резюмировал он.

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Данияр Сабырбаев сообщил, что реализация проекта позволит сократить до 70% коррупционных рисков в реализации инвестиционных проектов. 

«Мы считаем, что на сегодня у нас есть возможность эти факты не допускать, то есть если ранее мы работали по принципу того, что факт совершался, издержки репутационные для Казахстана наступали, и мы наказывали (виновных – «Къ»), то сегодня наша задача – превенция. Мы предлагаем защиту в рамках нашей программы, и мы гарантируем инвестору исключить все коррупционные издержки на 100%. Единственное условие, которые мы выдвигаем к предполагаемым участникам проекта - это отказ от коррупционной составляющей в инвестиционном проекте и нулевая терпимость к коррупции. Механизм реализации проекта – обращение инвестора в Агентство, согласие инвестора на антикоррупционное сопровождение и обеспечение поддержки в рамках проектного офиса», - пояснил спикер. 

Говоря о схеме деятельности, он сообщил, что как только инвестор соглашается на участие в данном проекте, Агентство уведомляет госорганы о начале антикоррупционного сопровождения инвестора.

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«Если у инвестора проект реализуется в каком-то районе или области, то мы все госорганы, в том числе надзорные, контрольные, акиматы, вплоть до участковых, уведомляем о том, что в регионе начинается такой-то проект, который находится под антикоррупционной защитой», - отметил он.

Помимо этого, инвесторам выдадут три карты - зеленого, желтого и красного цвета. При зеленом – инвестор может звонить в территориальные подразделения агентства и Нацбюро, которые проконсультируют его и снимут коррупционные риски на территории. 

Желтая карта означает такую же помощь, но уже на уровне республики.
 
Красная карта дает возможность напрямую связаться с председателем Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции и рассказать ему о своих проблемах.

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Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
Закрывание лица чуждо казахскому народу. Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по данному вопросу есть широкая поддержка населения
Дархан Калетаев
министр по делам религий и гражданского общества
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