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Из-за аномальной жары в Атырауской области начались перебои с энергоснабжением

04.07.2018 12:30   699   1 Автор: Тамара СУХОМЛИНОВА

Столбики термометров в Атырау поднялись выше сорока градусов. В разных частях города уже несколько дней наблюдаются перебои с энергоснабжением. Жители фиксируют в своих домах напряжение ниже установленных стандартов. На прошедшем в Региональной службе коммуникаций Атырауской области брифинге представители энергетических предприятий региона разъяснили ситуацию по перебоям с электроэнергией в Атырау.

Энергетики объяснили, что такая сложная ситуация сложилась не только в Атырауской, но и в Мангистауской областях. Виной всему сильная жара, сопряженная с высоким уровнем влажности.

«В связи с повышением температуры воздуха в Атырауской и Мангистауской областях оборудование Атырауской ТЭЦ работает на пределе. Возможность генерации электроэнергии составляет 260 мегаватт в час. В последние недели резкий рост потребления энергии заставляет нас выжимать из оборудования все, что возможно. Из-за того, что оборудование должным образом не охлаждается, срабатывает автоматика, которая выключает свет на время охлаждения. Это вынужденная мера. Не использовать ее мы не можем. В противном случае это грозит выходом оборудования из строя», - пояснил президент АО «Атырауская ТЭЦ» Айвар Рахманов.

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По его словам, аварийных отключений в регионе нет, оборудование работает в штатном режиме.

Первый вице-президент АО «Атырау Жарык» Меирбек Губашев в свою очередь отметил, что рост потребления электроэнергии по сравнению с прошлым годом составляет около 120 мегаватт: «Приходится вводить ограничения. У Мангистауской АЭК тоже ситуация напряженная. Поэтому они нам могут направлять только в пределах 10-15 мегаватт. На сегодня все резервы подключены».

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По словам директора Западного филиала АО KEGOC Константина Чернохаева, в связи с небывалой жарой в регионе повысилось потребление электроэнергии.

«Произошел резкий рост потребления, сейчас он составляет 130-140 мегатватт. Он покрывается по сетям КЕГОК, но больше 130 мегаватт мы на данный момент передавать не можем. В настоящее время мы привлекаем все возможности. В том числе и мощности ТШО, и NCOC. Конечно, на допустимом для них объеме», - уточнил Чернохаев.

Атырауские энергетики запросили помощь с Мангистауской области и России. Также обратились и к крупным потребителям энергии о подключении собственных резервных источников. Эта мера, по мнению энергетиков, позволить перенаправить электроэнергию для нужд населения области. Обнадежили и известия с Мангистауской АЭК. Там в ближайшее время планируется запустить дополнительные резервы, что позволит увеличить подачу электроэнергии в Атыраускую область.

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