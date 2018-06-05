Из-за чего возникают разногласия банков и Даму?

На встрече «Финансирование предпринимательства: откуда малому бизнесу брать финансы для роста?» предприниматели, представитель фонда Даму и банкир попытались выяснить почему банки иногда тормозят предоставление инструментов субсидирования.

В рамках беседы некоторые предприниматели пожаловались, что не всегда банки охотно предоставляют инструменты поддержки фонда «Даму». Порой для этого бизнесменам приходиться обить не один порог. Другие сталкиваются с проблемами, которые препятствуют получению недорогого кредита и в самом фонде (например, несоответствие ОКЭД).

В частности, одна из алматинских предпринимателей посетовала на то, что не смогла получить гарантию фонда. Одной из причин может быть нежелание банков предоставлять гарантию без залогового имущества, полагает она.

«Институт гарантирования мы последние пять лет раскачиваем. Пять лет назад мы давали одну гарантию, банк с большим трудом согласился. На сегодняшний день выдали более 4500 тысяч гарантий», - рассказал заместитель председателя правления фонда «Даму» Даулет Абилкаиров.

И если раньше условий для предоставления гарантий было множество, то сейчас они упростились до одного.

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«С прошлого года мы прописали только одно условие для банков, мы будем их штрафовать если гарантия не целевая. То есть вы взяли на ресторан, а купили себе джип», - пояснил он.

Таким образом, если при мониторинге выявляется нецелевое использование средств фонда заемщиком, банк вынужден будет заплатить штраф. Не исключено, что по этой причине банкам порой выгоднее брать побольше залогов. Тем не менее, основные причины того, почему банки тормозят выдачу кредитов через Даму нужно уточнять у самих банков советует г-н Абилкаиров. Поскольку сотрудники фонда не могут вмешиваться в корпоративную систему банков в части процедуры выдачи кредитов.

«Если у нас нет залогов и мы выдаем 100 млн тенге, и клиент выходит на просрочку, нас МСФО и Нацбанк заставляет, на тот займ, который вышел на просрочку формировать провизии. Мы помимо того, что недополучаем доход, который выдали, мы еще сверху этого должны покрыть чистыми деньгами тот убыток который сформирован с провизиями», - говорит председатель правления АО «Нурбанк» Эльдар Сарсенов.

По словам Даулета Абилкаирова, с банками проводится ежедневная работа по обсуждению и разбору каждой проблемы возникающей с предпринимателями.

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«Но давайте вернемся к юридической плоскости. В договоре четко прописаны обязательства банка перед фондом, поэтому если банк не исполняет обязательства, фонд штрафует банк на 15%. Это прописано в наших соглашениях, ни один банк не имеет льготного соглашения. Везде прописано минимум 9 месяцев, максимум год на освоение средств. Если банк год не выдает наши средства, штраф 15% от суммы, второе банк попадает в блэк-лист», - пояснил он.

Но есть и другая сторона медали.

«Банки не могут выдать кредит в миллиард тенге за 1 месяц у них своя внутренняя корпоративная система отбора», - снова добавил спикер.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА