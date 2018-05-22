Как «Нур Отан» работает над цифровизацией

Первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев в ходе встречи с представителями общественного сектора рассказал, какие работы провела партия в рамках развития цифровизации в стране, передает корреспондент Kursiv.kz.

По его словам, партия инициировала ряд проектов по обучению IT-специалистов.

«Мы вышли с инициативой открыть 1000 IT-классов для бесплатного и углубленного обучения школьников основам программирования и робототехники. Также мы инициировали создание 20 IT-центров для подготовки специалистов, которые по окончанию 6-месячных курсов готовы будут работать в IT-компаниях или создавать свои стартапы», - сообщил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев.

Также партия «Нур Отан» начала работать над созданием Единой национальной электронной библиотеки.

«Тоже достаточно актуальная задача. К сожалению, нами в последние годы этот вопрос активно не продвигался», - добавил спикер.

Кроме того, партия серьезно занялась вопросом питания в школах.

«Чтобы наши дети питались качественной, здоровой пищей, чтобы соответствующим образом все был организованно в школах. Также мы начали инициативу по улучшению спортивной составляющей в школах. Помимо этого, в сельской местности мы разработали проект по направлению туда иностранных волонтеров для обучения детей английскому языку», - отметил Маулен Ашимбаев.

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Как сообщал ранее министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на торжественной церемонии открытия фестиваля «Рухани қазына», в Казахстане будет создана единая онлайн-библиотека. По его словам, весь книжный фонд переведут в электронный формат.

«На сегодня увеличивается число библиотек, имеющих доступ к интернету, обновляется книжный фонд, производятся работы по переводу книжного фонда в цифровой формат. Мы хотим совместно с партией «Нур Отан» начать работы по трансформации наших библиотек в современные Центры знаний, по их модернизации. В результате мы сформируем единую сеть онлайн-библиотеки, весь книжный фонд страны будет переведен в цифровой формат», - отмечал ранее Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр культуры и спорта РК также отметил, что в семи регионах Казахстана: Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарнской и Восточно-Казахстанской областях откроют новые музеи. А в Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях откроют три новые библиотеки.

Фото: Аскар АХМЕТУЛИН

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