Как привлечь инвестиции в агросектор Казахстана?

Для привлечения инвестиций в аграрный сектор страны необходимо обеспечить устойчивую экономическую рентабельность наших земель, в том числе путем усиления господдержки в виду их нахождения в зоне рискованного земледелия, предоставления «длинных дешевых» кредитов, усовершенствования механизмов субсидирования, развития страхования урожая и аграрной науки.

К такому выводу пришли участники «круглого» стола «Потенциал инвестиций в сельское хозяйство Казахстана в контексте действующих норм земельного законодательства», состоявшегося 20 сентября в Астане в здании КазАТУ им. С. Сейфуллина.

Как отметил ректор КазАТУ им. С. Сейфуллина Ахылбек Куришбаев, вопрос привлечения инвестиции в сельское хозяйство в Казахстане связан не только с частной собственностью на землю, но в большей степени их качеством: «93% наших земель находятся в зоне рискованного земледелия, где 2-3 года из 5 лет бывают засушливыми. Из 25 млн. га пашни только 1,5 млн. га относятся к орошаемым землям и не зависят от осадков».

«Мы закон «О частной собственности на землю» вели в 1995 году. И вот с 1995 года было выкуплено в частную собственность лишь 1% земель сельскохозяйственного назначения. И то вокруг крупных городов, Алматы, а также часть орошаемых земель. Остальные земли не привлекательны для инвесторов и сельхозтоваропроизводителей из-за их нахождения в зоне рискованного земледелия… Думающему бизнесмену выгоднее не покупать земли, а брать их в аренду еще и потому, что арендная плата очень низкая», - отметил он.

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В этой части с ним солидарен аналитик Центра прикладных исследований Даурен Ошакбаев.

«В стране довольно-таки давно была разрешена приватизация и частная собственность (земли – «Къ»), но итоги этого процесса не высокие: всего у нас в частной собственности сейчас находится 1,4% располагаемых сельхозугодий. Наиболее высокая доля частной собственности зафиксирована в Кызылорлдинской (9,3%) и Алматинской (6,6%) областях… Демотивировала приватизацию земли низкая стоимость аренды земли (единый земельный налог) для крестьянских хозяйств», - считает спикер.

Не торопятся инвесторы в Казахстан также из-за высокой угрозы прекращения права землепользования из-за норм по рациональному использованию земель, в том числе из-за наличия необъективности измерения плодородия.

Вторая проблема – наличие нормы, согласно которой сельхозпроизводитель при выращивании сельхозпродукции должен соблюдать севообороты в соответствии с тем планом севооборота, который утверждается на основании рекомендации научных организаций, издаваемых для общего пользователя.

«Но на опытных полях качество и урожайность культур сильно отстает от передовых сельхозхозяйств. В ввиду недофинансированности науки и по другим причинам, мы вынуждены признать, что отечественная наука не является источником передовых знаний о земледелии и, соответственно, не ученые вводят новые виды культур и сорта, а сначала их водят фермеры, как то случилось с чечевицей. Что будет делать фермер, у которого нет рекомендации в севообороте по культуре, которую он хочет выращивать? Он будет фальсифицировать, давать взятку и так далее», - считает Ошакбаев.

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Препятствует привлечению инвесторов и наличие запрета на субаренду. И на деле получается, то, что запрещено де-юре, процветает де-факто. По данным Даурена Ошакбаева, размер теневой аренды, например, в ЮКО составляет на гектар от 20 до 60-80 тысяч тенге в год.

«Смысл введения запрета на субаренду в том, что никто не может захватить много госземли, а потом зарабатывать на том, что будет сдавать ее в субаренду. Но на самом деле это так и происходит. На юге порядка 40% земель находятся в субаренде, на севере – процентов 20%. Они обрабатываются профессионалами – агрономами, у которых есть техника и средства. Они берут в аренду землю у других крестьянских хозяйств и выращивают, например, сою в Алматинской области, или овощи, как в Южно-Казахстанской области. Почему бы тем, кто имеет деньги, технику и знания не дать возможность взять землю в аренду легально? При том, что запрет субаренду лишает возможности гибкого расширения или сокращения земельного банка, лишает субарендаторов юридической защиты», - задается вопросами аналитик.

Между тем, Ахылбек Куришбаев считает, что для привлечения инвестиции в сельское хозяйство надо обеспечить устойчивую экономическую рентабельность наших земель путем усиления господдержки в виду нахождения в зоне рискованного земледелия, предоставления длинных дешевых кредитов, развития механизм страхования урожая и аграрной науки.

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Отмечается им также необходимость улучшения контроля за землепользованием, потому что «действующие 217 инспекторов, сидя в городе, не могут качественно контролировать 100 млн. га сельскохозяйственных земель, или 25 млн. га пашни».

В свою очередь управляющий директор консалтинговой компании «IAK Agrar Consulting GmbH» Дитер Кунстлинг полагает, что важным условием, стимулирующим инвестиции, является обеспечение прозрачности рынка, развитие рыночных механизмов на земельном рынке, передача земель в залог для инвестиций, формирование механизмов финансирования сельского хозяйства, а также «равноправие» всех участников рынка.

Он также указал на необходимость современной системы управления земельными ресурсами и сельским хозяйством.