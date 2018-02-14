Как СМИ "воскресили" проблему Байконура, решенную 12 лет назад

На прошлой неделе казахстанская пресса вдруг сообщила о том, что «договор аренды космодрома «Байконур» признали противоречащим основному закону страны». Ссылались журналисты на Конституционный совет РК. Однако всё оказалось совсем иначе.
На прошлой неделе во время брифинга в СЦК члены Конституционного совета (КС) страны рассказывали о проделанной работе за весь период существования КС РК. Говоря о многолетнем опыте защиты прав граждан Казахстана, член КС РК Виктор Малиновский в качестве примера привел беспрецедентный случай, когда в 2001 году действительно было вынесено решение о неконституционности ряда документов по «Байконуру».
Падкие на сенсацию СМИ тут же сообщили, что «договор аренды комплекса «Байконур» признали неконституционным». Назвать диверсией выпущенные из-под пера прессы материалы, наверное, неверно. Но из-за невнимательности авторов у КС РК, да и у многих других структур возникла проблема – необходимость опровергать несуществующее.
По словам члена КС РК Виктора Малиновского, за период с 1996 года по настоящее время в Конституционный совет поступило более 190 обращений. Из них от главы государства – 22, председателей палат парламента и его депутатов – 78, от премьер-министра – 27, от судов – 68. Из всех обращений предметом 27 явилась проверка на соответствие Конституции принятых парламентом и представленных главе государства на подпись законом. По 15 обращениям были признания несоответствия Конституции в общей сложности 15-ти законов. При этом ряд законов, которые отличались своей общественной резонансностью, были признаны конституционными.
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Процитируем слова Виктора Александровича на брифинге: «По обращению Кызылординского областного суда мы впервые договор аренды комплекса «Байконур» и Соглашение о взаимодействии правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур» признали неконституционным на основании того, что граждане РК, исходя из этого договора, привлекались к уголовной ответственности на основании законодательства РФ, а также правоохранительными органами РФ, что по нашему убеждению противоречило норме Конституции о суверенитете РК и о юрисдикции РК над нашими гражданами».
Отметим, что в 2016 году КС РК подготовил многостраничный документ «Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК». Как раз там подробно, хоть и в юридической терминологии, расписана ситуация 17-летней давности, связанная с «Байконуром».
В частности, авторы сообщают о приоритете основного закона: при возникновении коллизии между конституционными положениями и ратифицированными (или не ратифицированными) международными договорами, участником которых является РК, приоритет в применении принадлежит конституционным нормам.
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В результате еще в 2006 году было дано исчерпывающее толкование, касающееся представлении Кызылординского областного суда о признании неконституционными пунктов Договора аренды комплекса «Байконур» и Соглашения о взаимодействии правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур». КС РК однозначно указывает: «В случае признания в установленном порядке международного договора Республики Казахстан или отдельных его положений противоречащими Конституции, обладающей согласно пункту 2 статьи 4 Основного закона высшей юридической силой на территории Республики, такой договор полностью или в части, признанной не соответствующей Конституции, не подлежит исполнению».
Напомним, что аренда комплекса «Байконур» как раз подкреплена международными договорами.
Главенство Конституции?
При этом в постановлении Конституционного Совета от 18 мая 2006 года №2 «Об официальном толковании подпункта 7) статьи 54 Конституции РК» (с изменениями от 24.09.2008 года) указано, что «подпункт 7 статьи 54 Конституции применительно к предмету обращения означает, что Основной закон Республики придает особое значение ратификации, как способу выражения согласия государства на обязательность для него международного договора».
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Также толкователи Конституции из КС РК отмечают: «Преимущественную юридическую силу перед законодательством Республики имеют международные договоры, заключенные ею в соответствии с Конституцией, в установленном законодательством порядке и ратифицированные Парламентом, путем принятия соответствующего закона».
Остается лишь один скользкий момент, КС РК: «Международные договоры, не предусматривающие ратификации как условия вступления в силу, заключенные до принятия Конституции 1995 года, являются действующими и сохраняют приоритет перед законодательством Республики, если такой приоритет для этих международных договоров прямо предусмотрен законами Республики, регулирующими соответствующие сферы правоотношений».
Юрисдикция и подсудность
В 1997 году было подписано «Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о взаимодействии правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур». После этого в него вносились редакционные изменения. Неизменной с того времени остается статья 4: «Правопорядок – безопасность, особый режим проживания на территории комплекса «Байконур», а также его охрану обеспечивают правоохранительные органы РФ».
В статье 5 последней редакции соглашения 2006 года сообщается, что правонарушения, совершенные на территории комплекса «Байконур», рассматриваются правоохранительными органами РФ в соответствии с законодательством РФ. Дела правонарушителей с казахстанским гражданством или регистрацией передаются правоохранительным органам РК.
Если же вернуться к неприятному журналистскому казусу, то Виктор Малиновский как будто его предвидел и в том же выступлении заговорил о проблемах медиапространства: «Современные технологии позволяют извне напрямую попадать во внутренний мир любого человека. Именно на уровне мышления индивидов действуют высокотехнологичные фабрики фейков и троллей, вдохновители которых стремятся разрушить наши конституционные ценности, внедрить в сознание казахстанцев то, что чуждо нашему культурно-историческому коду. Аналогично данной проблемой озабочены в других странах, структурах Евросоюза и других международных организациях».
Отметим, что в прошлом году на казахстанском медиапространстве были скандальные публикации, идущие вразрез с интересами страны, Конституцией и отечественным законодательством. Так, госагентство «Казинформ» проиллюстрировало одну из редакционных статей «неправильной» картой Казахстана. Российская газета «Взгляд» после этого факта опубликовала комментарий директора Института международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-немецком университете Булата Султанова: «Если человек занимает позицию на госслужбе, он должен выполнять указания руководителя государства. А если он начинает заниматься самодеятельностью, то таких людей надо освобождать от должности. Публикацию карты Султанов считает проявлением общей тенденции, пишет издание: «Сейчас во всем мире тренд пошел – я считаю, нездоровый – на усиление национализма». «Прямо скажу, у нас есть люди, которые получают гранты из-за рубежа. Их главная задача – распускать фобии о том, что китайцы скоро придут и все захватят, или что русские – колонизаторы и стремятся к неоколониализму», – подчеркнул Султанов.