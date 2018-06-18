Валюта нал
USD 338.00 338.60
RUB 5.36 5.40
EUR 391.50 392.17
Валюта бирж
USD/KZT
336.39
+0.000%
EUR/KZT
390.28
+0.000%
RUB/KZT
5.36
+0.000%
EUR/USD
390.28
+0.000%
EUR/CHF
390.28
+0.000%
EUR/JPY
390.28
+0.000%
GBP/USD
446.73
+0.000%
USD/CHF
336.39
+0.000%
USD/JPY
336.39
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
336.39 390.28 5.36
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1026
-0.015%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Казахстанская фондовая биржа запустила площадку KASE Private Market

18.06.2018 15:00   710   0

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE или Биржа) сообщает о запуске с 15 июня 2018 года площадки KASE Private Market.

Площадка KASE Private Market предназначена для предоставления субъектам малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) альтернативного источника финансирования без необходимости получения статуса публичной компании. При этом правилами Площадки определен надлежащий уровень раскрытия информации о ТОО и механизм расчетов по сделкам купли-продажи долей ТОО, обеспечивающий инвесторам удобный и безопасный инструмент для прямых инвестиций.

Допуск на KASE Private Market получат ТОО, соответствующие следующим основным критериям:

«Благодаря Площадке субъекты МСБ получат допуск на KASE с возможностью привлечения финансирования посредством действующей биржевой инфраструктуры, обеспечивающей необходимый уровень прозрачности компании для потенциальных инвесторов», – подчеркнул управляющий директор по развитию бизнеса KASE Кайрат Турмагамбетов.

Вторая волна приватизации имеет стратегическое значение для экономики страны...
Два года назад Правительство Казахстана разработало Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы. Главная цель приватизации - повышение эффективнос...

Инициатива по созданию специальной площадки на KASE была также поддержана предпринимателями, участниками фондового рынка и фондами прямых инвестиций в рамках Круглого стола "Развитие рынка Private equity", проведённого 12 декабря 2017 года.

В свою очередь, заместитель председателя правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Тимур Бегулиев отметил, что создание Площадки является важным событием для компании, так как отсутствие столь важного компонента фондового рынка препятствовало развитию системы private equity в Казахстане.

«Это связано с тем, что фонды прямых инвестиций в Казахстане в основной своей массе инвестируют в компании в форме ТОО», – пояснил Тимур Бегулиев.

Материалы по теме

АО «НИТ»: Подать заявку на получение гарантии фонда «Даму» можно через еGov.kz

Касымбек: «Производительность труда в промышленности Казахстана выросла на треть с 2010 года»

Глава ФНБ «Самрук-Казына» обещает увеличить конкуренцию в закупках

Проектный офис «Атамекена» и «Самрука» начнет отбирать проекты для импортозамещения в августе

Вторая волна приватизации имеет стратегическое значение для экономики страны

Условия и порядок допуска новых финансовых инструментов – долей ТОО – к обращению на площадке KASE Private Market и нахождения на данной площадке, параметры заключения сделок и осуществления расчетов, размеры сборов, подлежащих уплате участниками, прошедшими процедуру допуска, порядок и сроки их уплаты определены внутренними документами Биржи:

Названные документы утверждены решением совета директоров KASE от 13 июня 2018 года и введены в действие с 15 июня 2018 года.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    343

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    187

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    222

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    463

Цифра дня
18 261 000
человек
составляет численность населения Казахстана
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное