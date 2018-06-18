Казахстанская фондовая биржа запустила площадку KASE Private Market

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE или Биржа) сообщает о запуске с 15 июня 2018 года площадки KASE Private Market.

Площадка KASE Private Market предназначена для предоставления субъектам малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) альтернативного источника финансирования без необходимости получения статуса публичной компании. При этом правилами Площадки определен надлежащий уровень раскрытия информации о ТОО и механизм расчетов по сделкам купли-продажи долей ТОО, обеспечивающий инвесторам удобный и безопасный инструмент для прямых инвестиций.

Допуск на KASE Private Market получат ТОО, соответствующие следующим основным критериям:

«Благодаря Площадке субъекты МСБ получат допуск на KASE с возможностью привлечения финансирования посредством действующей биржевой инфраструктуры, обеспечивающей необходимый уровень прозрачности компании для потенциальных инвесторов», – подчеркнул управляющий директор по развитию бизнеса KASE Кайрат Турмагамбетов.

Инициатива по созданию специальной площадки на KASE была также поддержана предпринимателями, участниками фондового рынка и фондами прямых инвестиций в рамках Круглого стола "Развитие рынка Private equity", проведённого 12 декабря 2017 года.

В свою очередь, заместитель председателя правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Тимур Бегулиев отметил, что создание Площадки является важным событием для компании, так как отсутствие столь важного компонента фондового рынка препятствовало развитию системы private equity в Казахстане.

«Это связано с тем, что фонды прямых инвестиций в Казахстане в основной своей массе инвестируют в компании в форме ТОО», – пояснил Тимур Бегулиев.

Условия и порядок допуска новых финансовых инструментов – долей ТОО – к обращению на площадке KASE Private Market и нахождения на данной площадке, параметры заключения сделок и осуществления расчетов, размеры сборов, подлежащих уплате участниками, прошедшими процедуру допуска, порядок и сроки их уплаты определены внутренними документами Биржи:

Названные документы утверждены решением совета директоров KASE от 13 июня 2018 года и введены в действие с 15 июня 2018 года.