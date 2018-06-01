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Касым-Жомарт Токаев: Казахстан значительно отстает в вопросе внедрения цифровых технологий

01.06.2018 16:45   783   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает недостаточным уровень автоматизации в промышленном производстве республики и использования новых технологий в казахстанской экономике.

«Интенсивность внедрения цифровых технологий в нашей стране значительно отстает от среднего мирового значения, остается низким уровень автоматизации в промышленном производстве и в использовании новых технологий», - констатировал Токаев 1 июня в ходе парламентских слушаний в парламенте.

Он также отметил, что в стране пока что слабо развивается электронная коммерция, недостаточен уровень доступа в интернет, особенно в сельских местностях.

«Скорость технологических изменений во всем мире растет стремительно, поэтому для Казахстана очень важно уловить основные тренды технологического процесса, действовать быстро. Другими словами – надо поменьше говорить о цифровизации – больше делать, поскольку, по сути, от реально внедренной цифровой технологии будет зависеть будущий облик Казахстана», - подчеркнул спикер.

По его мнению, в казахстанской бизнес-среде должно быть понимание того, что все игроки вынуждены будут пройти через цифровую трансформацию, а конкурентоспособность компаний в самом ближайшем будущем будет определяться уровнем их цифровизации.

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Одновременно председатель верхней палаты парламента признал, что и государство должно создавать систему стимулов к внедрению цифровых технологий для бизнеса. Эти стимулы должны вводиться, по его словам, в том числе через создание законодательства, благоприятного для формирования и развития информационной бизнес-среды, через преференции и поддержку, соответствующие налоговые режимы.

«Очень важно развивать у населения и в первую очередь у госслужащих цифровой менталитет, умение эффективно работать в новой цифровой реальности. Мы должны вовлечь наше население в цифровую экономику», - добавил Токаев.

Он сослался на данные исследований, согласно которым из-за цифровых преобразований в ближайшие 10-20 лет могут перестать существовать около половины действующих профессий.

«Нам предстоит модернизировать отечественное образование в соответствии с перспективными потребностями экономики», - заключил спикер сената.

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