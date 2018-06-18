Касымбек: «Производительность труда в промышленности Казахстана выросла на треть с 2010 года»

Производительность труда в обрабатывающей промышленности Казахстана за последние восемь лет выросла на 35%, сообщил 18 июня министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Повышение конкурентоспособности предприятий является основной задачей казахстанского правительства с 2010 года, сегодня производительность труда в обрабатывающей промышленности по итогам 2017 года составила чуть более 10 млн тенге в среднем на одного работника. Это достаточно большой рост, если смотреть динамику последних 8 лет, это рост почти 35%», - сказал Касымбек в ходе форума «Конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей».

При этом, по его словам, по итогам прошлого года экспорт казахстанской обработанной продукции составил примерно $15,6 млрд или 32% в целом от общего объема экспорта.

«Мы сегодня стали производить и экспортировать больше разных товаров, можно отметить, что ежегодно в номенклатуре экспортных казахстанских товаров появляется 8-10 новых видов продукции, география растет», - отметил министр.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН