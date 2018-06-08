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Казахстан и Китай подписали 40 коммерческих соглашений

08.06.2018 16:08   649   0

Казахстанские и китайские компании подписали 40 коммерческих соглашений на заседании Казахстанско-Китайского делового совета, сообщает «Интерфакс-Казахстан». 

В частности, фонд «Самрук-Казына» подписал меморандум о взаимопонимании с одной из крупнейших инвестиционных компаний Китая WintaGroup. «Документ предполагает стратегическое сотрудничество по участию, инвестированию и развитию специальных экономических зон, находящихся под управлением фонда», - отметили в пресс-службе.

Соглашение между KTZ Express и JD Logistics направлено на развитие логистических проектов в рамках трансграничной электронной коммерции, включая содействие по транспортно-логистической инфраструктуре на СЭЗ «Хоргос-Восточные Ворота».

Кроме того, казахстанская Airport Management Group заключила с Beijing China-Russia united international logistics Co. Ltd соглашение, нацеленное на развитие авиа- и грузовых перевозок через Казахстан, включая проект Rail Air.

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Об этом сегодня в ходе ежегодной конференции Астанинского хаба в сфере государственной службы сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и прот...

Ранее сообщалось, что КТЖ совместно с авиакомпанией Air Astana намерен создать грузовую авиакомпанию Rail Air. Еще три соглашения были подписаны с Торгово-промышленным банком Китая, CNPC Guangxi Petrochemical Company, а также China Express Airlines.

Инвесторы в Казахстане закладывают до 30% от стоимости проектов на коррупционные издержки

«Мы заинтересованы в дальнейшем, более динамичном развитии двусторонних экономических отношений. Вчерашние переговоры лидеров двух стран, достигнутые договоренности, подписанные документы еще раз это подтверждают и дают новую прекрасную возможность для развития бизнеса, для взаимодействия бизнеса наших двух стран. Казахстан сегодня – это страна с огромным инвестиционным потенциалом, и в этих целях проводится системная работа по улучшению условий ведения бизнеса и притока прямых инвестиций», - отметил председатель правления фонда Ахметжан Есимов.

Заседание казахстанско-китайского делового совета состоялось в Пекине в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в КНР.

В мероприятии приняли участие топ-менеджеры казахстанских национальных и частных компаний и более 300 представителей китайского бизнес-сообщества, включая руководителей крупнейших госкорпораций Китая.

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Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
Закрывание лица чуждо казахскому народу. Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по данному вопросу есть широкая поддержка населения
Дархан Калетаев
министр по делам религий и гражданского общества
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