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Казахстан и Россия будут сотрудничать в ядерно-энергетической сфере

20.09.2017 13:15   514   0

В Вене в рамках 61-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации подписано Соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерно-энергетической сфере.

Стороны также подписали Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимных расчетах при утилизации ядерных боеприпасов от 20 января 1995 года, утвержденные постановлениями Правительства Республики Казахстан.

Кроме того, состоялась двусторонняя встреча с представителями Европейского Сообщества по атомной энергии. 

На высоком уровне обсуждались вопросы по основным направлениям сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в частности по вопросам ядерной безопасности, развития ядерных технологий и научно-технического сотрудничества.

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С 18 по 22 сентября 2017 года в столице Австрии проходит главный ежегодный форум в области мирного использования атомной энергии – 61-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. В работе Конференции участвуют национальные делегации государств-членов МАГАТЭ.

Почему население Казахстана вынуждено платить международным банкам?

В ежегодных сессиях Генеральной конференции МАГАТЭ традиционно принимает участие делегация Казахстана во главе с Министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым, который выступил с докладом о вкладе Республики Казахстан в развитие и укрепление сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

Повесткой дня мероприятия в Вене является обсуждение глобальных проблем, связанных с нераспространением ядерного оружия, удовлетворения будущего спроса на энергию, обеспечения ядерной безопасности, ядерной энергии и технического сотрудничества, а также других важных вопросов деятельности Агентства.

  • Источник:
  • МЭ РК
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