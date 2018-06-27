Казахстан намерен экспортировать конину в Японию

Казахстанские сельхозтоваропроизводители намерены освоить японский рынок, воспользовавшись спросом на казахстанскую конину, сообщил 27 июля заместитель председателя правления экспортной страховой компании «Kazakh Export» Ердан Бекхожин.

«В ближайшее время мы планируем экспортировать продукты питания в Японию, где спрос на них есть, на удивление – это наша казахстанская конина. В Японии пользуется популярностью казахстанская конина. Здесь будет интересно организовать сбыт, когда наш национальный продукт уже востребован на международном рынке», - сказал Бекхожин в рамках казахстанско-японского бизнес-форума.

Он признал, что в промышленных и технологических секторах Казахстану сложно конкурировать с Японией, поэтому в двустороннем сотрудничестве республика намерена рассматривать в первую очередь экспортные возможности своего агропромышленного комплекса.

«Я уверен, что казахстанская продукция, в основном продукты сельского хозяйства, в ближайшем будущем будут востребованы на рынке Японии», - добавил зампред правления нацкомпании.

Одновременно он заметил, что Kazakh Export приветствует инвестиции японского бизнеса в экспортоориентированные предприятия, поскольку экспортная страховая компания имеет инструменты для налаживания сбыта продукции таких предприятий за рубежом.

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«В рамках визита главы государства в Японию в 2016 году мы подписали соответствующее соглашение с экспортно-кредитным агентством Японии «Nexia», и сейчас мы работаем активно для того, чтобы были кейсы для совместных предприятий», - заключил Бекхожин.