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Казахстан поставляет оружие и боеприпасы в 7 стран

13.09.2017 17:08   1190   1
Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили законопроект "О ратификации договора о торговле оружием".
 
"По экспортному потенциалу - около 50 процентов предприятий оборонно-промышленного комплекса у нас работают на экспорт. Работаем мы с семью странами мира. Здесь у нас задача, поставленная правительством и президентом РК, чтобы увеличить объемы экспорта. Я не могу сказать, какая у нас специфика, но скажу, что поставляются как боеприпасы, так и вооружение и военная техника на экспорт. Ратификация этого договора, я думаю, никак отрицательно не повлияет на экспорт вооружения, так как поставки ведутся согласно всем международным договоренностям и стандартам, а также указаниям Совбеза ООН", - сказал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Арман Рамазанов, отвечая на вопрос депутата об экспорте оружия.
 
Представитель МОАП РК отметил, что договор о торговле оружием был подписан в 2013 году в Нью-Йорке и направлен на установление общих международных стандартов для регулирования международной торговли обычным вооружением, а также предотвращение и искоренение незаконной торговли им.
 
Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетно-пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.
 
В соответствии с договором, каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля. Также предусмотрено назначение национального контактного центра для обмена информацией.
 
В документе оговариваются случаи запретов на передачу обычных вооружений, боеприпасов и средств поражения, а также их частей и компонентов. Каждое государство-участник ведет национальный учет выдачи разрешений на осуществление экспорта или фактических операций по экспорту обычных вооружений и ежегодно предоставляет доклад за предыдущий год, содержащий информацию о разрешенном или фактическом экспорте и импорте обычных вооружений.
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