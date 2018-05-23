Казахстан будет поставлять свою бронетехнику на мировые рынки

Казахстан начнет поставлять свою бронетехнику на мировые рынки. Производитель военной техники Kazakhstan Paramount Engineering (KPE) вошел в глобальную цепочку поставок Paramount Group, сообщил глава группы компаний Айвор Ичикович, передает Sputniknews.kz.

«KPE воплощает видение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о развитии оборонного комплекса страны. Мы начинали этот проект только для удовлетворения потребностей казахстанского рынка. Но благодаря прекрасному качеству, достигнутому производством в этой стране, продукция пользуется успехом как на местном, так и мировом рынке. На сегодняшний день мы готовы объявить, что KPE будет входить в глобальную цепочку Paramount Group», — заявил Айвор Ичикович на выставке KADEX-2018.

На какие рынки будет поставляться бронетехника и запчасти, пока не уточняется.

«Как только KPE станет частью глобальной цепочки, мы будем отправлять отсюда продукцию и запчасти по всему миру, стремиться давать заводу как можно больше заказов. На сегодняшний день мы составляем бизнес-план, в ближайшем будущем сделаем официальное заявление», — добавил он.

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Инвестор также заявил, что Paramount Group готов увеличивать инвестиции в Казахстан и привносить новые технологии, связанные и с другими отраслями для того, чтобы увеличить возможности страны на этом рынке.

Справка:

Kazakhstan Paramount Engineering – крупнейшее предприятие в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин: бронированная колесная машина (БКМ) "Арлан" с колесной формулой "4х4", БКМ "Алан" с колесной формулой "4х4", БКМ "Номад" с колесной формулой "4х4" и БТР "Барыс" с колесной формулой "6х6" и "8х8". Предприятие обладает инновационной технологией, которая позволяет выпускать бронированные машины с усиленной противоминной защитой. Производительная мощность завода – 120 машин в год. Главная ценность завода – высококвалифицированные специалисты технического профиля.