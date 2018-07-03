Казахстан рассчитывает на приток инвестиций в новые сектора экономики

«Правительство рассчитывает на приток инвестиций в сравнительно новые для нашей страны сектора экономики, которые быстро развиваются и пользуются поддержкой на уровне отраслевых и государственных программ», - отметил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на инвестиционном форуме Kazakhstan Global Investment Roundtable 2018.

«Среди перспективных отраслей - ИКТ, туризм, финансы, электронная торговля, развитие ИТ-сервисов, Big Data, венчурный бизнес, аддитивные технологии, искусственный интеллект. Интерес представляют также ряд новых подотраслей в традиционных сферах, например: финтех, клинтек, которые будут планомерно вести к диверсификации экономики страны», - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что, создавая современную благоприятную регуляторику для инвесторов, Правительство РК работает над последовательным снижением доли участия государства в экономике.