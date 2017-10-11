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Казахстан расширяет транзит грузов

11.10.2017 20:14   778   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Современный таможенно-логистический центр «Калжат» начал свою работу на казахстанско-китайской границе. Планируется, что он будет способствовать увеличению объемов товарообмена и повышению транспортно-транзитного потенциала страны.

Этот центр построен на основе государственно-частного партнерства комитета государственных доходов министерства финансов РК и ТОО «Eurotransit» и начал работу в обновленном режиме недавно.

Но потенциальную возможность ускорения процессов доставки грузов уже оценили российские бизнесмены.

«Очень правильная идея. То, что есть государственно-частное партнерство – это дает свои результаты. Когда строишь за собственные деньги, к качеству относишься совершенно иначе. Частная компания строит «от клиента», понимая, чтобы пришли деньги – клиент должен быть доволен. Даже сейчас мы тут находимся, а машины идут – бизнес работает. И для нас это важно, потому что от того, как идет оформление транзитных грузов между Казахстаном и Китаем, которые идут в Россию, напрямую зависит скорость доставки. В среднем из Пекина до Москвы мог идти от 30 до 45 дней, сейчас за счет реализации проекта скорость может составить 20-30 дней. Это очень важно, потому что в современных условиях самым главным является скорость, потому что технологии можно повторить, деньги стоят все дороже и чем быстрее нужный товар попадает к покупателю, тем быстрее идет оборот. Может произойти такое, что груз, который идет 45 дней в итоге может стать не актуальным. Такие проекты позволяют сэкономить деньги. В этом проекте софт, компьютерная программа позволяет оптимизировать и ускорить процессы. Хорошая информационная поддержка – есть и связь, и интернет. Здесь есть все, что нужно нам – таможенная очистка, склад временного хранения, поэтому проект важен для всех стран, куда транзитом идут грузы», - сказал Виталий Киричек, директор по развитию логистической компании «Антанта» (Москва).

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Стоимость реализации проекта превышает 10 млрд тенге.

«Реализацию проекта мы начали в марте 2016 года и общий объем инвестиций на сегодняшний день – более 10 млрд тенге. Инвестиции все частные. Партнерством государства и его вкладом является создание условий для работы и размещение работников таможни и операций», - озвучил бизнесмен.

Центр позволит упростить и ускорить таможенные процедуры.

«Работа центра построена по принципу единого окна, все услуги предоставляются в ускоренном виде, созданы условия для предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности. Новая информационная система в разы сэкономит время предпринимателей, которые смогут получить не только широкий спектр услуг по сортировке, хранению и маркировке грузов, но и на время получения услуг будут находиться в комнате отдых, либо бизнес-руме», - считает Е. Диханбаев.

По его словам, сейчас завершена первая очередь строительства. После модернизации логистический центр может обслуживать до 500 автомашин в день в режиме транзита и до 100 машин в режиме «импорт-40» .Дальнейшую модернизацию и строительство, позволяющее увеличить пропускную способность центра, планируется завершить к 2020 году.

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Предполагаемая площадь транспортно-логистического центра составит почти 20 га, на которых расположится ряд функциональных зон: терминальная, таможенного контроля, административная. Сейчас завершена первая очередь, застроено 5 га земли. Застройка будет вестись постепенно, с увеличением грузопотока.

Строительство транспортно-логистической инфраструктуры на границе позволит обеспечить рост экспортно-имопортных перевозок грузов и поспособствует повышению прозрачности и, развитию приграничной торговли и предпринимательства.

К 2018 году при поддержке компании «Форпост Инвестиции и развитие» планируется завершить строительство целого комплекса транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Это позволит полностью решить проблемы эффективности логистической инфраструктуры на границе. Пункты «Калжат», «Бахты», «Достык», «Хоргос», «Алтынколь» и «Майкапчагай» обеспечат широкий спектр услуг по обработке товарных и транспортных потоков, таможенной обработке грузов, позволят ускорить интеграцию Казахстана в международную глобальную транспортно-логистическую систему.

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  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

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  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
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    4

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года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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