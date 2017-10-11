Казахстан расширяет транзит грузов

Современный таможенно-логистический центр «Калжат» начал свою работу на казахстанско-китайской границе. Планируется, что он будет способствовать увеличению объемов товарообмена и повышению транспортно-транзитного потенциала страны.

Этот центр построен на основе государственно-частного партнерства комитета государственных доходов министерства финансов РК и ТОО «Eurotransit» и начал работу в обновленном режиме недавно.

Но потенциальную возможность ускорения процессов доставки грузов уже оценили российские бизнесмены.

«Очень правильная идея. То, что есть государственно-частное партнерство – это дает свои результаты. Когда строишь за собственные деньги, к качеству относишься совершенно иначе. Частная компания строит «от клиента», понимая, чтобы пришли деньги – клиент должен быть доволен. Даже сейчас мы тут находимся, а машины идут – бизнес работает. И для нас это важно, потому что от того, как идет оформление транзитных грузов между Казахстаном и Китаем, которые идут в Россию, напрямую зависит скорость доставки. В среднем из Пекина до Москвы мог идти от 30 до 45 дней, сейчас за счет реализации проекта скорость может составить 20-30 дней. Это очень важно, потому что в современных условиях самым главным является скорость, потому что технологии можно повторить, деньги стоят все дороже и чем быстрее нужный товар попадает к покупателю, тем быстрее идет оборот. Может произойти такое, что груз, который идет 45 дней в итоге может стать не актуальным. Такие проекты позволяют сэкономить деньги. В этом проекте софт, компьютерная программа позволяет оптимизировать и ускорить процессы. Хорошая информационная поддержка – есть и связь, и интернет. Здесь есть все, что нужно нам – таможенная очистка, склад временного хранения, поэтому проект важен для всех стран, куда транзитом идут грузы», - сказал Виталий Киричек, директор по развитию логистической компании «Антанта» (Москва).

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Стоимость реализации проекта превышает 10 млрд тенге.

«Реализацию проекта мы начали в марте 2016 года и общий объем инвестиций на сегодняшний день – более 10 млрд тенге. Инвестиции все частные. Партнерством государства и его вкладом является создание условий для работы и размещение работников таможни и операций», - озвучил бизнесмен.

Центр позволит упростить и ускорить таможенные процедуры.

«Работа центра построена по принципу единого окна, все услуги предоставляются в ускоренном виде, созданы условия для предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности. Новая информационная система в разы сэкономит время предпринимателей, которые смогут получить не только широкий спектр услуг по сортировке, хранению и маркировке грузов, но и на время получения услуг будут находиться в комнате отдых, либо бизнес-руме», - считает Е. Диханбаев.

По его словам, сейчас завершена первая очередь строительства. После модернизации логистический центр может обслуживать до 500 автомашин в день в режиме транзита и до 100 машин в режиме «импорт-40» .Дальнейшую модернизацию и строительство, позволяющее увеличить пропускную способность центра, планируется завершить к 2020 году.

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Предполагаемая площадь транспортно-логистического центра составит почти 20 га, на которых расположится ряд функциональных зон: терминальная, таможенного контроля, административная. Сейчас завершена первая очередь, застроено 5 га земли. Застройка будет вестись постепенно, с увеличением грузопотока.

Строительство транспортно-логистической инфраструктуры на границе позволит обеспечить рост экспортно-имопортных перевозок грузов и поспособствует повышению прозрачности и, развитию приграничной торговли и предпринимательства.

К 2018 году при поддержке компании «Форпост Инвестиции и развитие» планируется завершить строительство целого комплекса транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Это позволит полностью решить проблемы эффективности логистической инфраструктуры на границе. Пункты «Калжат», «Бахты», «Достык», «Хоргос», «Алтынколь» и «Майкапчагай» обеспечат широкий спектр услуг по обработке товарных и транспортных потоков, таможенной обработке грузов, позволят ускорить интеграцию Казахстана в международную глобальную транспортно-логистическую систему.

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