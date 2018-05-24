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Сенат парламента ратифицировал соглашение о займе у МБРР $67 млн

24.05.2018 12:03   845   0

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон «О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития», передает «Интерфакс-Казахстан».

По условиям соглашения, МБРР предоставляет Казахстану заем для модернизации системы среднего образования, увеличения доступа и равенства в образовании. Общая сумма затрат по проекту составит $75 млн, из них заем МБРР составит $67 млн, $8 млн будет выделено из республиканского бюджета.

Срок погашения займа составляет 17 лет, включая 5,5 лет льготного периода, ставка вознаграждения - 2,49%. Размер единовременной комиссии - 0,25% от суммы займа и комиссии за резервирование - 0,25% в год от неиспользованного баланса по займу. Выплаты по займу должны осуществляться два раза в год - 15 февраля и 15 августа каждого года.

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Ранее на пленарном заседании мажилиса депутаты внесли предложения, направленные на обеспечение эффективного использования заемных средств путем перераспределения финансирования по отдельным компонентам проекта, в связи с чем министерством образования и науки подготовлены расчеты по перераспределению $22 млн 348 тыс. (33% от займа).

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Целью перераспределения является усиление компонентов проекта, связанных с оснащением сельских общеобразовательных школ мультимедийным оборудованием и развитием инклюзивного образования, в частности компьютерами, проекторами и экранами. Для этих целей предусмотрено 16 млрд тенге. Документ, согласно законотворческой процедуре, направлен на подпись главы государства.

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Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    55

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    39

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    133

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    7

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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