Казахстан закупит у России вертолеты Ми-35

Россия и Казахстан подписали контракт на поставку четырёх транспортно-боевых вертолетов Ми-35, сообщает РИА Новости.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали, что «подписан новый контракт на поставку Казахстану четырёх вертолётов Ми-35».
Ранее в конце 2017 года в Минобороны Казахстана сообщили журналистам о планах приобрести у России два фронтовых истребителя Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35М. Впоследствии контракт на дополнительную партию Су-30СМ был подписан «на полях» выставки вооружений KADEX-2018.