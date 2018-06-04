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Казахстан закупит у России вертолеты Ми-35

04.06.2018 11:56   738   0

Россия и Казахстан подписали контракт на поставку четырёх транспортно-боевых вертолетов Ми-35, сообщает РИА Новости.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали, что «подписан новый контракт на поставку Казахстану четырёх вертолётов Ми-35».

Ранее в конце 2017 года в Минобороны Казахстана сообщили журналистам о планах приобрести у России два фронтовых истребителя Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35М. Впоследствии контракт на дополнительную партию Су-30СМ был подписан «на полях» выставки вооружений KADEX-2018.

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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    203

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    158

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    549

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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