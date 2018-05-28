Казахстан ждет от властей Киргизии беспристрастного рассмотрения дела KAZ Minerals Bozymchak

Налоговые органы Киргизии предъявляют KAZ Minerals Bozymchak требования по доначислению налогов в бюджет страны в размере порядка 50 млн сомов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе группы KAZ Minerals.

«Посольство Казахстана в Бишкеке находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Кыргызской Республики для обеспечения объективного и беспристрастного рассмотрения указанного дела», - отметили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, 26 мая задержан генеральный директор ОсОО "KAZ Minerals Bozymchak" Ильяс Тулекеев, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как пояснили в пресс-службе, в прошлом году налоговые органы Киргизии предъявили в адрес компании требования по доначислению налогов.

«Это требование компанией было отклонено. Оно является предметом судебного спора, и компания его обжаловала. (...) Речь идет о сумме порядка 50 млн сомов. Это та сумма, которую в качестве задолженности инкриминирует налоговая Кыргызской Республики. Более того, компания в течение нескольких лет не может получить возмещение НДС со стороны налоговых органов Кыргызстана, что тоже является предметом разбирательств», - уточнили в пресс-службе.

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26 мая состоялась встреча консула посольства Казахстана в Киргизии с представителем следственного управления финансовой полиции республики.

«27 мая 2018 года И.Тулекеев освобожден из зала суда, в мере пресечения в виде заключения под стражу судом отказано», - рассказала в компании.

Справка:

KAZ Minerals Bozymchak, входящий в группу KAZ Minerals PLC, начал работу в Киргизии в 2007 году. Компания разработывает крупнейшее в республике медное месторождение Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Сообщается, что казахстанская компания инвестировала в проект Бозымчак более $430 млн.

KAZ Minerals - один из ведущих производителей меди в Казахстане, ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на горно-обогатительных комплексах "Бозшаколь" в Павлодарской области Казахстана и "Актогай" в Восточно-Казахстанской области. Компания также производит значительные объемы цинка, серебра и золота в качестве попутной продукции.

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Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.