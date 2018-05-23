Казахстанцы не торопятся получать госуслуги в электронном формате

Граждане Казахстане не желают получать государственные услуги в электронном формате, продолжая создавать очереди в центрах обслуживания населения (ЦОН).

«Мы все с вами знаем об имеющихся проблемах на сегодняшний день при оказании государственных услуг. Это, конечно, множество справок, которые требуются как квазигосударственным сектором, частным сектором, так и государственными органами. Это повторное обращение за получением ряда государственных услуг, но также нежелание наших граждан в получении государственных услуг именно в электронном формате», - сказал председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов на брифинге 23 мая.

Он отметил, что государство намерено сделать выгодным получение госуслуг в электронном формате.

«Мы хотим, чтобы получение услуг в электронном формате стало выгодным, чтобы это было модно, чтобы это был тренд, и, конечно, призываем всех граждан к получению услуг именно в электронном формате. На сегодняшний день уже не только через СМС, но и через Telegram все это можно будет получать, поэтому, уважаемые граждане, получайте услуги в электронном формате», - сообщил глава госкорпорации.

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По его словам, в рамках программы «Цифровой Казахстан» «Правительство для граждан» повысит цифровую грамотность 8 млн казахстанцев, чтобы они могли пользоваться электронным порталом и получать госуслуги самостоятельно. В рамках реализации госпрограммы разработана учебная программа по курсу «Электронное правительство и электронные государственные услуги».

В частности, с июня по август этого года совместно с АО «НИТ», АО «Казпочта», АО «Зерде» и местными исполнительными органами будет обучено цифровой грамотности порядка 500 тыс. человек. На сегодняшний день по всей стране подготовлено 880 сертифицированных тренеров. Обучение смогут пройти жители городов, районов и сельских населенных пунктов.

К настоящему моменту каждый фронт-офис госкорпорации оборудован сектором самообслуживания Connection Point, в которых организовано 2 628 рабочих мест с доступом на портал «электронного правительства» и другие государственные ресурсы. Здесь граждане могут самостоятельно подавать заявки на получение электронной цифровой подписи, а также получать более 700 электронных услуг и сервисов. За 4 месяца этого года через Connection Point было предоставлено более 4,5 млн консультаций и получено самостоятельно более 4 млн услуг.

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«Вместе с тем, в этом году запланирован запуск цифровых центров обслуживания населения во всех областных центрах страны. На сегодня цифровые ЦОНы функционируют в Астане, Алматы и Шымкенте. Отличительной чертой таких центров является наличие классов обучения цифровой грамотности, с тематическими занятиями согласно почасовому графику. За 4 месяца 2018 года в этих классах обучено более 3,6 тысяч человек», отметил Абылайхан Оспанов.

Кроме того, вместе с заинтересованными госорганами на постоянной основе проводятся широкомасштабные акции по информационно-разъяснительной работе государственной программы «Цифровой Казахстан», а также по использованию сервисов портала электронного правительства в местах скопления людей (торговых центрах, вокзалах, аэропортах, в судах и т.д.).

Стоит отметить, что с начала 2018 года в государственных и частных учебных заведениях (вузах, колледжах и т.д.) прошли обучение навыкам получения цифровых услуг почти 10 тыс. человек.