Казахстанская конина не интересна зарубежному рынку

В 2017 году поголовье лошадей в Казахстане достигло 25-летнего максимума. Вместе с тем, регион поставок казахстанской конины все еще ограничен лишь одной страной – Россией. В дополнение к этому импорт конины в республику превысил за неполный 2017 год 2,3 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с данными 2016 года в 2,4 раза.

В середине января Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России дала разрешение на поставку на территорию Таможенного союза азербайджанской конины. Соответствующую лицензию получила компания AZMEAT777, занимающаяся разделкой и хранением конины, производством субпродуктов и конских жиров. А вот казахстанские компании данного профиля в больших масштабах зарубежные рынки все еще не покорили.

Сегодня казахстанская конина экспортируется только в Россию. Но статистика не выглядит позитивно. По данным АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», за январь-ноябрь 2017 года Казахстан экспортировал всего 2,7 тонны конины на общую сумму $10,8 тыс. В то время как импортировано было 2 307,4 тонны более чем на $4,42 млн. То есть объем импорта в Казахстан конины за неполный 2017 год превышает объем экспорта в 854,6 раза! Для сравнения, в 2016 году из Казахстана было экспортировано 2,4 тонны конины на $17,3 тыс., а импортировано в республику 947,5 тонн на $1,704 млн. Поставляют конину в Казахстан из таких стран, как Уругвай, Аргентина, Болгария, Монголия, Исландия и Мексика.

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По словам бывшего вице-министра сельского хозяйства Толеутая Рахимбекова, прокомментировавшего ранее подобную статистику, данная ситуация обусловлена ценами на мясо.

«Импорт конины – это, во-первых, маркетинговый ход коммерсантов. В странах, откуда завезли, конину вообще не потребляют, за исключением Монголии. Поэтому она там стоит очень дешево – раза в 3–4 ниже, чем у нас! Почему бы не заработать?», – написал г-н Рахимбеков на своей странице в Facebook.

При этом поголовье лошадей в Казахстане увеличивается уже на протяжении нескольких лет. А по итогам прошлого года оно вообще достигло 25-летнего максимума. В 2017 году, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, поголовье лошадей выросло на 6% – с 2,26 млн голов лощадей, находящихся на содержании на 1 января 2017 года, до 2,395 млн голов на 1 января 2018 года (+135,8 тыс. особей).

Интересно, что в разные годы в Казахстане неоднократно пытались наладить экспорт конины и даже сделать лошадиное мясо и блюда из него национальным брендом. Например, в 2011 году компания «Астана Агропродукт» договорилась с итальянской компанией Naba Carni S.p.a. о создании в РК предприятия по разведению, забою лошадей и первичной переработке конины. Сообщалось даже, что Центральная ветеринарная служба Италии предоставит все документы, необходимые для сертифицирования казахстанской конины. Это открыло бы ей путь на зарубежные прилавки.

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Однако, как «Къ» сообщили в ТОО «Астана Агропродукт», сегодня компания свою продукцию никуда не экспортирует. Развернутый комментарий на момент написания статьи получить не удалось.

В 2015 году поставками казахстанской конины заинтересовались во Франции, но и в данном случае дальше риторики дело не пошло.

Как пояснил «Къ» эксперт по инвестициям Центра исследования и освоения новых рынков «Авальман» Михаил Гандрабура, проблема может состоять в высоких требованиях у стран – потенциальных импортеров казахстанской конины.

«Есть масса вопросов, связанных с сертификатами, с качеством переработки, с санитарными ограничениями. Но если мы обеспечим казахстанскому мясу статус органической продукции – это будет уже совсем другой разговор. Сейчас акцент на все меры господдержки в аграрном секторе делается на экспортоориентированную продукцию. Но эта поддержка пока очень слабая», – поделился своим мнением эксперт.

В настоящее время в РК действует программа кредитования на развитие коневодства «Құлан». Ее цель – обеспечить увеличение численности лошадей мясного и мясомолочного направления.

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