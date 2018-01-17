Казахстанские и иностранные авиакомпании проверят на безопасность

Комитет гражданской авиации МИР РК проведет 59 сертификаций и 434 инспекций предприятий воздушного транспорта.

«Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации ежегодно принимает программу по обеспечению постоянного надзора в сфере гражданской авиации, по поддержанию соответствия сертифицированных эксплуатантов и организаций гражданской авиации сертификационным требованиям и требованиям законодательства РК об использовании воздушного пространства Казахстана и деятельности авиации», - отметили в КГА.

В рамках плана планируется проверить:

- 20 эксплуатантов, осуществляющих коммерческие перевозки (7 сертификационных обследований, 46 инспекций и 39 совмещенных маршрутных и перронных проверок);

- 36 эксплуатантов, осуществляющих авиационные работы (10 сертификационных обследований, 90 инспекций и 49 совмещенных маршрутных и перронных проверок);

- 11 эксплуатантов авиации общего назначения (1 сертификационное обследование и 23 инспекции);

- 20 организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники (8 сертификационных обследований и 13 инспекций);

- 11 филиалов РГП «Казаэронавигация» (11 инспекций сертифицированных служб аэронавигационных организаций);

- 14 организаций, задействованных в поисково-спасательном обеспечении полетов (14 инспекций);

- 24 аэропорта/аэродрома (13 сертификационных обследований и 29 инспекций);

- 8 вертодромов (8 сертификационных обследования и 8 инспекций);

- 23 авиационных учебных центра (10 сертификационных обследований и 36 инспекционных проверок).

- 25 иностранных авиакомпаний (25 перронных проверок).

- 4 авиационных медицинских центра и 5 авиационных медицинских экспертов (9 инспекций);

- 44 различных видов инспекционных и сертификационных проверок субъектов отрасли по области авиационной безопасности.

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