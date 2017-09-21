Казахстанские машиностроители нацелились на рынок ЕС

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин в ходе V Форума машиностроителей республики заявил, что Астана рассчитывает на поставки машиностроительной казахстанской продукции на рынки стран Европейского союза до 2020 года.

По планам кабинета министров, озвученных первым заместителем премьер-министра, машиностроительная отрасль Казахстана должна осваивать зарубежные рынки планомерно, начав с поставок в страны Евразийского экономического союза и на близлежащий рынок Китая. А к 2020 году выйти на рынки третьих стран, не входящих в ЕАЭС, в том числе - и на рынки Европейского союза.

О каких именно странах идет речь, Аскар Мамин не уточнил, равно как и то, какие именно отрасли казахстанского машиностроения уже получили "разрешительные документы из ЕС по отдельным продуктам". Но отметил, что в общей сложности Астана рассчитывает к 2020 году присутствовать на рынках 17 других государств.

"Все возможности есть, надо только работать над освоением новых рынков, - сказал Аскар Мамин. - Каждый раз ссылаться на те или иные трудности, это, конечно, удобно, но не помогает развитию производства и конкурентоспособности. В этой связи от имени правительства хочу сказать, что мы готовы к ежедневной работе с нашими производителями и готовы решать практически все вопросы, которые помогут развитию конкурентоспособности нашей машиностроительной отрасли", - добавил он.

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Одним из новшеств, которые помогут казахстанским производителям повысить конкурентоспособность своей продукции, заместитель премьер-министра считает роботизацию производства. При этом он отметил, что Казахстан сильно отстает в этом плане от мировых процессов.

"Средний уровень роботизации составляет порядка 70 роботов на 10 тысяч работающих, а мы, к сожалению, в нашей отрасли до двузначной цифры еще не дошли, - сказал Аскар Мамин. - Я не говорю о таких развитых странах, которые имеют более 500 роботов на 10 тысяч рабочих, таких как Южная Корея, Япония, Сингапур. Нам есть куда стремиться. Без этого быть глобально конкурентоспособными невозможно. Это должны все четко понимать", - добавил он.

При этом министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек напомнил на форуме, что продукция казахстанского автомобилестроения уже поставляется на рынки Белоруссии, Таджикистана, России и Китая. А общий объем произведенной казахстанскими автомобилестроителями продукции перевалил за 90 миллиардов тенге, что в четыре раза превысило аналогичный показатель по итогам 8 месяцев. Также в "передовиках" - сектор электротехнического машиностроения, где объем произведенной за восемь месяцев продукции составил более 74 миллиардов тенге.

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"На рост производства повлияло наращивание объёмов крупнейших игроков этого рынка: ТОО "Кайнар АКБ", Кентауский трансформаторный завод, - сказал Женис Касымбек. - В частности, производство электротехнических свинцово-кислотных аккумуляторов увеличилось на 38,8% и превысило отметку один миллион 300 тысяч единиц. Производство трансформаторов увеличилось более, чем в два раза. Активное развитие наблюдается в секторе железнодорожного машиностроения - производство грузовых и самоходных вагонов почти в девять раз выросло по сравнению с прошлым годом", - добавил министр.

В целом же, по его словам, объем производства машиностроительного сектора в Казахстане за восемь месяцев превысил 550 миллиардов тенге, превысив прошлогодние показатели почти на шесть процентов.