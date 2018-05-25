Казахстанские производители просят вернуть посты ветконтроля на границы с РФ

Президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко в пятницу заявил о необходимости возвращения на границы с Россией постов ветеринарного контроля для проверок импортного мяса, а также яичной продукции.

В ходе круглого стола в национальной палате предпринимателей «Атамекен» глава отраслевой ассоциации признал, что в условиях членства в Евразийском экономическом пространстве Казахстан не может вводить ограничительные меры в отношении продукции стран-членов ЕАЭС. Однако, по его мнению, страна могла бы зеркально прибегать к тем мерам по защите внутреннего рынка от некачественной продукции, которые используют другие участники интеграционного объединения.

В частности, речь идет об использовании передвижных или стационарных постов ветеринарного и санитарного контроля, которые распространены в Российской Федерации.

«Уже несколько лет наше и другие объединения поднимают вопрос о том, что на границе необходимо организовать контрольно-пропускные пункты именно для ветеринарного контроля, где будут отбираться пробы: мы разговаривали с представителями Минсельхоза, чтобы по примеру России на тех трассах, по которым заходит импортная продукция, установить передвижные или стационарные посты ветеринарного контроля, где можно будет осуществлять функции как налогового контроля, так и таможенного, и ветеринарного», - сказал Божко.

Школы производительности труда предлагают внедрить в регионах Казахстана

Он выразил надежду на то, что такие пункты будут созданы до конца года, и на них будет проверяться легальность происхождения завозимой в страну продукции (наличие товарно-транспортных накладных, счет-фактур), соответствия ветеринарным требованиям (ветеринарный сертификат) и соответствия техническим регламентам ЕАЭС (соответствующие регламентам упаковка и маркировка).

По данным Ассоциации, в Казахстане ежегодно потребляется около 350 тыс. тонн мяса птицы, из которых всего лишь 160 тыс. тонн производится внутри страны, остальной объем заходит в Казахстан из России, Белоруссии, Украины и дальнего зарубежья. Поэтому при отсутствии централизованного контроля близ границ затем проверить разбросанную по стране всю импортную продукцию, по словам Божко, просто «физически невозможно».

Еще большие проблемы существуют в области импорта яичной продукции, которая, по его оценке, поступает на рынок Казахстана «бесконтрольно».

«Основной импорт происходит в летнее время, в том числе из России, откуда при отсутствии на границе барьеров яичную продукцию можно завозить просто бесконтрольно: она не проходит ветеринарный контроль, не проходит анализы лабораторий Комитета охраны здоровья», - отметил он.

В Казахстане все еще сохраняется невысокий технологический уровень

При этом возникает проблема ценового демпинга, поскольку российские яйца ввозятся в страну без уплаты налоговых и таможенных платежей. Здесь, правда, объемы импорта не такие большие, как в области импорта мяса птицы: Казахстан производит порядка 4 млрд яиц в год, яичный импорт в страну составляет от 100 до 200 млн яиц ежегодно.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН