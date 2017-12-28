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Казахстанские таможенники будут заполнять декларацию за пассажиров и экспортеров

28.12.2017 17:28   915   0

В новом Таможенном кодексе РК прописана обязанность таможенных служб по заполнению таможенных деклараций за пассажиров.

Как отметил сегодня в ходе пресс-конференции зампредседателя комитета госдоходов МФ РК Госман Амрин, в новом Таможенном кодексе четко прописано, что теперь таможенные органы по обращению граждан обязаны составлять декларацию - для пассажиров, в частности.

«Декларацию заполнять непросто любому человеку - к примеру, вы прилетели в другую страну, и у вас есть груз, который подлежит декларации. Вам нужно искать брокера, платить ему. Теперь, после 1 января можно подойти к любому таможеннику и попросить его заполнить декларацию. Вам нужно будет лишь расписаться», - пояснил он.

По словам спикера, новый вид госуслуги не является обязательным, и люди, в случае наличия подобного желания, могут обратиться за помощью к брокерам.

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Госман Амрин также отметил, что подобную возможность государство намерено предоставить и экспортерам.

«Такую же возможность, мы планируем сделать и для экспортеров, с учетом необходимости их поощрения. Мы полагаем, что экспортер может не обратиться к брокеру, у него есть на это право. Он может обратиться прямо к таможенной службе, и таможенник будет обязан заполнить за него всю декларацию, получить от него коммерческие документы - если он согласен, мы их примем, сами обработаем и вернем», - цитирует МИА «Казинформ» Госмана Амрина.

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Напомним, в декабре 2017 года Нурсултан Назарбаев подписал три закона по вопросам таможенного регулирования. В частности, Закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС», новый Таможенный кодекс и сопутствующий к нему закон.  

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