Казахстанским архивам регламентируют платные услуги

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили в первом чтении пакет поправок в законодательство по вопросам архивного дела.

"Основная цель законопроекта - совершенствование законодательства в области архивного дела в связи с активной интеграцией новых информационных форм документационного обеспечения во все сферы жизни и полным переходом на электронный документооборот. Вместе с тем, в условиях существующих экономических и административных реформ появились совершенно новые средства регулирования архивного дела. В результате некоторые положения действующего законодательства не соответствуют современным требованиям", - пояснил, представляя законопроект, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Вносимыми поправками расширяется понятийный аппарат, и уточняются такие понятия как "архивный документ" и "архивное дело". Вводятся в оборот понятия "государственный учет документов национального архивного фонда", "документ национального архивного фонда", "документационное обеспечение управления", "особо ценный документ" и другие.

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Предлагается включить в сеть государственных архивов библиотеку первого президента, а также специальные государственные архивы. Расширяется перечень оказываемых государственными архивами услуг, в том числе платных (это тематические и генеалогические запросы, депозитарное хранение архивных документов и др).

"Все мировые архивные центры оказывают платные услуги. Мы сами обращаемся в архивы, где мы выкупаем в электронном формате первоисточники, касающиеся истории нашей страны. И, конечно, это будет оказывать очень положительное влияние, потому что значительно активизирует наши архивы. И тот доход в первую очередь будет направляться на материально-техническое оснащение, повышение заработной платы и так далее", - объяснил министр, отвечая на вопросы депутатов.

Также вводится норма об обязательном указании физическими лицами индивидуальных идентифицикационных номеров (ИИН), юридическими лицами - бизнес-идентификационных номеров (БИН), что будет способствовать упорядочению и контролю исполнения обращений физических и юридических лиц, а также сокращению количества анонимных заявлений.

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Законопроект передан в профильный комитет мажилиса для подготовки ко второму чтению.