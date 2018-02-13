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Казахстанским бизнесменам станет легче торговать алкоголем

13.02.2018 16:48   2489   0

В 2018 году отечественным предпринимателям станет проще получать лицензии на хранение, а также оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции, сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан».

На заседании межведомственной комиссии по отбору госуслуг для оказания через госкорпорацию было принято решение оптимизировать госуслуги по линии Комитета государственных доходов.

«Если сегодня для того, чтобы получить лицензию, предпринимателям необходимо предоставить пакет из четырех документов, то в будущем достаточно будет заполнить форму сведений на портале электронного правительства. Все необходимые данные госорган получит автоматически из соответствующих информационных систем. Нужно только оплатить госпошлину и подписать заявление своей ЭЦП», - отмечается в распространенном сообщении.

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Кроме того, будут сокращены сроки получения лицензии - с 15 до одного рабочего дня.

Также, с 15 до 10 рабочих дней сократится срок выдачи лицензий на производство этилового спирта и табачных изделий.

Напомним, стоимость лицензии на хранение и розничную реализацию в столице и городах республиканского значения составляет 100 МРП (240 500 тенге), в городах районного значения и поселках - 70 МРП (168 350 тенге), в сельских населенных пунктах - 30 МРП (72 150 тенге), стоимость лицензии на хранение и оптовую реализацию составляет - 200 МРП (481 000 тенге). Переоформление лицензии - 10% от ставки при выдаче лицензии, дубликат лицензии - 100% от ставки.

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  • Источник:
  • пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"
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