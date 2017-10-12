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Казахстанско-Венгерский фонд прямых инвестиций вложил $12 млн в строительство тепличного комплекса в Казахстане

12.10.2017 11:13   360   0

Казахстанско-Венгерский фонд прямых инвестиций, созданный при участии АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и Эксимбанка Венгрии, под управлением компании CCL Capital, инвестировал совместно с партнерами $12 млн в проект по строительству высокотехнологичного тепличного комплекса в Актюбинской области.

Как отметили в CCL Capital, строительство тепличного комплекса будет поэтапным в течение трех лет. Проект предполагает возведение теплиц полузакрытого типа с использованием технологий пятого поколения Ultra Clima от компании KUBO Group (Нидерланды). По оценкам специалистов, тепличные комплексы на базе технологии Ultra Clima в среднем на 20% эффективней в сравнении с традиционными теплицами. Проектом предусмотрено строительство четырех блоков общей площадью 20 гектаров.

Трехстороннее соглашение о реализации проекта по строительству современного тепличного комплекса площадью 20 гектаров в Актюбинской области между компаниями FoodVentures B.V. (Нидерланды), Казахстанско-Венгерским фондом прямых инвестиций (Казахстан/Венгрия) и ТОО «Green Capital Kazakhstan» (Казахстан) было подписано в ходе Агропромышленного инвестиционного форума «AgroInvest Forum 2017», организованного АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в г. Астана 25 августа 2017 года.

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«Мы уверены, что наш опыт управления подобными комплексами в других странах, а также новейшие технологии ведущих голландских компаний в области сельского хозяйства, позволят нам достичь всех запланированных показателей в кратчайшие сроки. Использование в проекте технологии Ultra Clima позволит нашей совместной компании получить конкурентные преимущества за счет низких операционных затрат и лучшего качества продукции», - отметил партнер FoodVentures B.V. Дирк Алевен.

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«Мы запустили свой тепличный бизнес в Актюбинской области несколько лет назад с небольшого проекта. За это время смогли вырасти и показать, что бизнес в сфере тепличного хозяйства в Казахстане является очень привлекательным направлением для инвестиций. В процессе рассмотрения вариантов расширения нашего бизнеса, мы пришли к выводу, что CCL Capital с его возможностями привлечения в проект последних международных технологий, а также способностей быть надёжным партнером и работать с нами в команде, это как раз то, что нам было необходимо», - сказал один из казахстанских партнеров проекта Куаныш Кабиденов.

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Партнер CCL Capital, Орынбасар Куатов, в свою очередь, отметил, что на сегодня сельское хозяйство является одним из ключевых драйверов развития экономики Казахстана. «Как международная инвестиционная организация, мы на постоянной основе анализируем рынки Казахстана и стран СНГ. В последнее время, мы видим в этих странах большой потенциал в развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности, как и интерес к этому со стороны иностранных инвесторов», – сказал г-н Куатов. Он добавил, что: «Команда CCL Capital, находящаяся в г. Алматы, одна из самых профессиональных команд в данном регионе, которая имеет большой опыт по заключению сделок, и она всегда готова рассмотреть новые привлекательные проекты в Казахстане».

По словам председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Нурлыбека Малелова, реализация данного проекта при участии инструмента фондов прямых инвестиций в очередной раз подтверждает привлекательность агропромышленного комплекса страны для иностранных инвесторов. Холдинг намерен продолжать работу в отношении развития данного инструмента финансирования отрасли, которое несет не только привлечение финансовых средств, но и подразумевает трансферт технологий, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест, что в совокупности является для холдинга «КазАгро» одним из ключевых направлений деятельности.

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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