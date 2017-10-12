Казахстанско-Венгерский фонд прямых инвестиций вложил $12 млн в строительство тепличного комплекса в Казахстане

Казахстанско-Венгерский фонд прямых инвестиций, созданный при участии АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и Эксимбанка Венгрии, под управлением компании CCL Capital, инвестировал совместно с партнерами $12 млн в проект по строительству высокотехнологичного тепличного комплекса в Актюбинской области.

Как отметили в CCL Capital, строительство тепличного комплекса будет поэтапным в течение трех лет. Проект предполагает возведение теплиц полузакрытого типа с использованием технологий пятого поколения Ultra Clima от компании KUBO Group (Нидерланды). По оценкам специалистов, тепличные комплексы на базе технологии Ultra Clima в среднем на 20% эффективней в сравнении с традиционными теплицами. Проектом предусмотрено строительство четырех блоков общей площадью 20 гектаров.

Трехстороннее соглашение о реализации проекта по строительству современного тепличного комплекса площадью 20 гектаров в Актюбинской области между компаниями FoodVentures B.V. (Нидерланды), Казахстанско-Венгерским фондом прямых инвестиций (Казахстан/Венгрия) и ТОО «Green Capital Kazakhstan» (Казахстан) было подписано в ходе Агропромышленного инвестиционного форума «AgroInvest Forum 2017», организованного АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в г. Астана 25 августа 2017 года.

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«Мы уверены, что наш опыт управления подобными комплексами в других странах, а также новейшие технологии ведущих голландских компаний в области сельского хозяйства, позволят нам достичь всех запланированных показателей в кратчайшие сроки. Использование в проекте технологии Ultra Clima позволит нашей совместной компании получить конкурентные преимущества за счет низких операционных затрат и лучшего качества продукции», - отметил партнер FoodVentures B.V. Дирк Алевен.

«Мы запустили свой тепличный бизнес в Актюбинской области несколько лет назад с небольшого проекта. За это время смогли вырасти и показать, что бизнес в сфере тепличного хозяйства в Казахстане является очень привлекательным направлением для инвестиций. В процессе рассмотрения вариантов расширения нашего бизнеса, мы пришли к выводу, что CCL Capital с его возможностями привлечения в проект последних международных технологий, а также способностей быть надёжным партнером и работать с нами в команде, это как раз то, что нам было необходимо», - сказал один из казахстанских партнеров проекта Куаныш Кабиденов.

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Партнер CCL Capital, Орынбасар Куатов, в свою очередь, отметил, что на сегодня сельское хозяйство является одним из ключевых драйверов развития экономики Казахстана. «Как международная инвестиционная организация, мы на постоянной основе анализируем рынки Казахстана и стран СНГ. В последнее время, мы видим в этих странах большой потенциал в развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности, как и интерес к этому со стороны иностранных инвесторов», – сказал г-н Куатов. Он добавил, что: «Команда CCL Capital, находящаяся в г. Алматы, одна из самых профессиональных команд в данном регионе, которая имеет большой опыт по заключению сделок, и она всегда готова рассмотреть новые привлекательные проекты в Казахстане».

По словам председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Нурлыбека Малелова, реализация данного проекта при участии инструмента фондов прямых инвестиций в очередной раз подтверждает привлекательность агропромышленного комплекса страны для иностранных инвесторов. Холдинг намерен продолжать работу в отношении развития данного инструмента финансирования отрасли, которое несет не только привлечение финансовых средств, но и подразумевает трансферт технологий, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест, что в совокупности является для холдинга «КазАгро» одним из ключевых направлений деятельности.

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